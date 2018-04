Teva gehört zu den zehn weltweit führenden Hersteller für Arzneimittel und ist der größte Hersteller von Generika. Trotz roter Zahlen im Geschäftsjahr 2017 und Stellenstreichungen investierte der Großinvestor Warren Buffett in das unterbewertete Unternehmen. Das Unternehmen im ÜberblickTeva Pharmaceutical Industries Ltd ist ein globale agierendes Pharmaunternehmen. Es ist einer der zehn weltweit führenden Hersteller von Arzneimitteln und der weltweit größte Hersteller von Generika. Laut Forbes Global 2000 gehört es 2017 zu den 500 größten börsennotierten Unternehmen der Welt. Teva ist in über 70 Ländern mit circa 57.000 Mitarbeitern tätig und ist auf die Entwicklung, Herstellung und den...

Den vollständigen Artikel lesen ...