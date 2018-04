ROUNDUP: Bericht über Apples Chip-Pläne lässt Intel-Aktie fallen

CUPERTINO - Ein Medienbericht, wonach Apple ab dem Jahr 2020 eigene Prozessoren in seinen Mac-Computern einsetzen will, hat die Aktie des Chip-Riesen Intel auf Talfahrt geschickt. Das Papier fiel am Montag um sechs Prozent, in der Spitze hatte das Minus sogar bei neun Prozent gelegen. Apple nutzt seit über einem Jahrzehnt Intel-Chips in seinen Macs, während in Mobil-Geräten wie iPhones und iPads Prozessoren aus eigener Entwicklung eingesetzt werden. Sie basieren auf der Architektur des britischen Chipentwicklers ARM . Apple verwendet aber auch eigenes Know-how, unter anderem für mehr Sicherheit und bessere Grafik. Schon seit Jahren wurde spekuliert, der Konzern könnte auch bei den Mac-Computern auf eigenen Prozessoren umsteigen.

IPO/Börsengang mit Fragezeichen: Hat Spotify das Zeug zum nächsten Netflix?

NEW YORK - Spotify -Chef Daniel Ek ist ein Mann mit einer Mission. In seinen eigenen Worten klingt sie so: "Das Potenzial der menschlichen Kreativität erschließen, indem wir Millionen Künstlern die Möglichkeit geben, von ihrer Kunst zu leben, und Milliarden von Fans die Möglichkeit, zu genießen und sich inspirieren zu lassen". Eks Problem: Damit hat er bisher kein Geld verdient. Das könnte Anleger beim Börsengang abschrecken, der an diesem Dienstag an der New York Stock Exchange ansteht.

Scheuer zweifelt an vergleichbaren EU-Schadstoff-Messmethoden

BERLIN - In der Debatte über zu viele Diesel-Abgase in Städten hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer Zweifel an der Vergleichbarkeit von Messmethoden in Europa angemeldet. Die in der EU vereinbarten Grenzwerte seien natürlich einzuhalten, machte der CSU-Politiker in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag) deutlich. Er habe aber Zweifel, "ob in Madrid, Brüssel, Marseille oder Rom die Schadstoffbelastung genauso exakt gemessen wird wie in deutschen Städten". Er wolle sich etwa auch in Brüssel umsehen, wo Messstationen auf dem Weg zum EU-Kommissionsgebäude und zum Europäischen Parlament stehen und welche Werte sie zutage fördern.

Interesse an Kaufprämie für Elektro-Autos weiter verhalten

ESCHBORN - Die staatliche Prämie zum Kauf von Elektro-Autos stößt auch nach fast zwei Jahren nur auf verhaltenes Interesse. Bis Ende März wurden in Deutschland insgesamt 57 549 Anträge auf den Zuschuss gestellt, wie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) am Dienstag in Eschborn mitteilte. Davon waren 33 318 Anträge für reine Elektro-Autos und 24 214 für Plug-In-Hybride, der Rest entfiel auf Brennstoffzellen-Fahrzeuge.

Brexit macht Ford Europa zu schaffen

DÜSSELDORF - Der Brexit kommt Ford Europa teuer zu stehen. Allein im vergangenen Jahr seien dem Unternehmen durch den angekündigten EU-Austritt Großbritanniens Verluste von 600 Millionen US-Dollar (rund 490 Mio Euro) entstanden, sagte Ford-Deutschland-Chef Gunnar Herrmann dem "Handelsblatt" (Dienstag). Auch 2018 rechne der Konzern mit einem "stattlichen Minus durch das schwache Pfund". Da die Währung wegen Unsicherheit über den Brexit nachgegeben hat, erleiden Firmen Einbußen, wenn sie Erlöse in Pfund etwa in Dollar umrechnen.

Zuckerberg: Einige Jahre für Lösung der Probleme von Facebook nötig

MENLO PARK - Facebook wird nach Bekunden von Gründer und Chef Mark Zuckerberg noch Jahre brauchen, um die aktuellen Probleme mit den Schattenseiten des weltgrößten Online-Netzwerks in Griff zu bekommen. Facebook habe anfangs nur die positiven Seiten der Plattform im Blick gehabt, räumte der 33-Jährige in einem Interview der Website "Vox" ein. "Als wir loslegten, dachte wir daran, wie gut es wäre, wenn sich alle vernetzten könnten, wenn jeder eine Stimme hätte." Daher habe man auch nicht genug auf die Möglichkeiten geachtet, wie dies auch negativ genutzt werden könne. "Ich denke, jetzt fokussieren sich die Leute angemessenerweise auch auf die Risiken und Schattenseiten", sagte Zuckerberg.

Ein Drittel der französischen Bahn-Beschäftigten im Streik

PARIS - Zum Auftakt der Streikwelle gegen eine Bahnreform in Frankreich hat ein Drittel der Beschäftigten des staatlichen Zugbetreibers SNCF die Arbeit niedergelegt. Wie das Unternehmen mitteilte, blieben am Dienstagvormittag 33,9 Prozent der Mitarbeiter dem Dienst fern. Allerdings lag die Quote in wichtigen Bereichen, die für die Abwicklung des Zugverkehrs nötig sind, deutlich höher: So hatten sich 77 Prozent der Lokführer zum Streik gemeldet. Deshalb sollten nach den Ankündigungen der SNCF am Dienstag nur 12 Prozent der TGV-Fernzüge fahren. Der Konflikt gilt als wichtige Kraftprobe für Präsident Emmanuel Macron.

'Auto-Geschäft ist die Hölle': Musk richtet Schlaflager bei Tesla ein

PALO ALTO - Tesla -Chef Elon Musk will sich jetzt persönlich um die Fortschritte bei der Produktion des Model 3 kümmern. Er wolle derzeit nicht alleine Produktionschef Doug Field die Aufsicht überlassen. "Jetzt heißt es aufteilen und erobern", schrieb der 46-jährige Konzern-Chef bei Twitter. Dazu werde er auch wieder sein Schlaflager in der Tesla-Fabrik aufschlagen. "Das Auto-Geschäft ist die Hölle", schrieb Musk.

Osram und Continental sind sich über Autolicht-Gemeinschaftsfirma einig

MÜNCHEN/HANNOVER - Osram und Continental haben nach monatelangen Verhandlungen den Vertrag über ihr geplantes Gemeinschaftsunternehmen unterzeichnet. Beide Partner halten jeweils 50 Prozent an der neuen Firma für Lichtlösungen für die Automobilindustrie, wie die Konzerne am Dienstag in München mitteilten. Der Start ist für die zweite Jahreshälfte vorgesehen, wenn die Wettbewerbsbehörden grünes Licht gegeben haben.

US-Umweltbehörde will Regulierung zum Spritverbrauch zurückdrehen

WASHINGTON - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will eine weitere wichtige Umweltregulierung aus der Ära seines Vorgängers Barack Obama aufweichen. Die staatliche Umweltbehörde EPA erklärte nach einem längeren Prüfprozess am Montag, die Regel, wonach Autos von 2025 an mit einer Gallone Benzin mindestens 54 Meilen weit fahren können müssen (4,4 Liter auf 100 Kilometer), solle revidiert werden.

ROUNDUP/Verivox: Mobiles Flatrate-Surfen bleibt in Deutschland teuer

BONN - Wer in Deutschland mit seinem Handy schnell und viel surfen will, muss deutlicher tiefer in die Tasche greifen als im Ausland. Wie aus einer Untersuchung des Vergleichsportals Verivox hervorgeht, ist es in vielen anderen EU-Staaten deutlich billiger: So werden in Deutschland rund 80 Euro im Monat für einen Tarif bei der Telekom fällig, um eine unbegrenzte Daten-Flatrate zu bekommen - die Übertragungsgeschwindigkeit wird also nicht ab einer gewissen Menge gedrosselt. In den Niederlanden (35 Euro), Frankreich (40 Euro), Großbritannien (umgerechnet rund 40 Euro) und Schweden (umgerechnet 49 Euro) liegen die billigsten Tarife wesentlich niedriger.

Aurubis verkauft Geschäft mit Flachwalzprodukten an Wieland-Werke

HAMBURG - Der Kupferkonzern Aurubis hat sich mit den Wieland-Werken über den Verkauf seines Geschäfts mit Flachwalzprodukten geeinigt. Der Kaufvertrag sei Ende März unterzeichnet worden, teilte Aurubis am Dienstag in Hamburg mit. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen. Über finanzielle Details sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es.

Weitere Meldungen

-General Motors veröffentlicht Verkaufszahlen nur noch einmal im Quartal

-Murdoch bietet Zugeständnisse bei Sky-Übernahme an

-Frankfurter Leben übernimmt Pensionskasse für C&A-Beschäftigte

-Berliner Wasserbetriebe planen Milliardeninvestition

-1000 Mitarbeiter protestieren gegen Stellenabbau bei Airbus-Tochter

-ABB erhält Großauftrag aus Dubai

-Airport Leipzig/Halle soll zentraler Frachtflughafen werden

-Roche erhält für Alecensa in der Schweiz Zulassung bei Lungenkrebs

-Eumann tritt Spitzenposten bei Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz an

-Mehr von ARD und ZDF auf Vodafone-Plattform GigaTV°

