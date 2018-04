Bidgely baut seine Disaggregationsplattform und seinen Geschäftsbereich künstliche Intelligenz für globale Energieversorger durch Gründung einer neuen europäischen Präsenz in den Niederlanden weiter aus. Die neue Unternehmenseinheit trägt zur Optimierung des Bidgely-Teams bei, um den Kunden in der Region bestmöglichen Service bieten zu können. Diese Expansion kommt kurz nachdem Bidgely eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 27 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, die Finanzierungen von europäischen Energieversorgern wie innogy enthält und von Georgian Partners geleitet wurde.

Utilizing robust data security measures, Bidgely's machine learning algorithms analyze utility customer data from both smart and non smart meters to break down home energy usage by appliance. European consumers can receive an itemized energy bill and integrate home energy usage information directly into their smart home devices, helping to attract new customers for utilities offering Bidgely solutions. (Photo: Business Wire)

"Mit der Stärkung unserer Präsenz in Europa reagieren wir auf die steigende Nachfrage, die wir innerhalb der Region für unsere Dienstleistungen im Bereich künstliche Intelligenz feststellen. Die neue Geschäftseinheit macht die Aufstockung unseres europäischen Teams effizienter, so dass unsere Kunden in der EU in den Genuss einer zusätzlichen lokalen Serviceebene von Bidgely kommen", sagte Prateek Chakravarty, globaler Verkaufsleiter bei Bidgely.

Bidgely teilt auch mit, dass das Unternehmen hinsichtlich der Einhaltung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (General Data Protection Regulation, GDPR) im Zeitplan ist, die innerhalb der Europäischen Union im Mai 2018 in Kraft tritt. Die Lösungen von Bidgely erfüllen alle Datenschutzanforderungen der neuen Verordnung. Das Unternehmen arbeitet auch mit Energieversorgern zusammen, um sicherzustellen, dass diese sich ebenfalls an die Verordnung halten, wenn sie festlegen, wie sie künftig mit Kundendaten umgehen und diese schützen werden.

Unter dem Einsatz stabiler Maßnahmen zur Datensicherheit analysieren die Algorithmen für maschinelles Lernen von Bidgely die Kundendaten der Versorgungsunternehmen sowohl von intelligenten als auch von nicht intelligenten Stromzählern, um den Energieverbrauch von Geräten im Haushalt zu ermitteln. Verbraucher in Europa können eine aufgeschlüsselte Stromrechnung erhalten und die Informationen zu ihrem Energieverbrauch im Haushalt direkt in ihre Smart-Home-Geräte einspeisen. Dies lockt neue Kunden für Energieversorger an, die die Lösungen von Bidgely anbieten. Das Verständnis darüber, wie Kunden Energie nutzen, reduziert auch die Betriebskosten der Energieversorger durch schnellere Abwicklung oder vollständige Beseitigung von Anrufen wegen hoher Rechnungen und ermöglicht ihnen, durch punktgenaue und personalisierte Programmangebote neue Umsätze zu erzielen.

Über Bidgely

Bidgely verändert das Verhalten von Kunden im Umgang mit Energie. Bidgely kombiniert die Stärke von SaaS-basierter Analyse mit verbraucherfreundlichen Web- und Mobilanwendungen und bietet so personalisierte und umsetzbare Informationen, die Kunden helfen, Energie zu sparen und Energieversorgern den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen ermöglichen. Das Unternehmen arbeitet mit Energieversorgern zusammen, die Privatkunden in aller Welt bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bidgely.com oder im Bidgely-Blog unter bidgely.com/blog.

