Hamburg - Das österreichische Kartellgericht hat die Übernahme der Nacco-Gruppe durch die VTG (ISIN: DE000VTG9999, WKN: VTG999, Ticker-Symbol: VT9) heute vorbehaltlich der Erfüllung von Auflagen freigegeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung: Nachdem das deutsche Bundeskartellamt seine Zustimmung bereits in der vergangenen Woche bekanntgegeben hatte, wurde die Transaktion damit nun von allen relevanten Stellen genehmigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...