Es wird immer wieder behauptet, dass aktivistische Investoren nur an schnellem Geld interessiert seien. Den Gegenbeweis liefert seit Jahren die von Lars Förberg und Christer Gardell 2002 gegründete Investmentfirma Cevian. Ein Beispiel? Ende vergangenen Jahres hat Cevian seinen Anteil am Nutzfahrzeughersteller Volvo an den chinesischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...