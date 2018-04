Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Ferratum Oyj / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Ferratum Oyj: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.04.2018 in Helsinki mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-04-03 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ferratum Oyj Helsinki AN DIE AKTIONÄRE DER FERRATUM OYJ MITTEILUNG ZUR EINBERUFUNG DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER FERRATUM OYJ Die Aktionäre der Ferratum Oyj werden hiermit zur Hauptversammlung der Gesellschaft eingeladen. Die Hauptversammlung findet am 19. April 2018 im Restaurant Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki, Finnland, statt und beginnt um 09.00 Uhr (finnischer Zeit). Der Einlass der zur Hauptversammlung registrierten Personen beginnt um 8.15 Uhr (finnischer Zeit). Die Hauptversammlung wird in englischer Sprache abgehalten. *1* *TAGESORDNUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG* Auf der Hauptversammlung werden die folgenden Tagesordnungspunkte behandelt: *(1)* *Eröffnung der Hauptversammlung* *(2)* *Einberufung der Hauptversammlung* *(3)* *Wahl der Personen, die für die Überprüfung des Protokolls und für die Überwachung der Stimmenzählung zuständig sind* *(4)* *Feststellung der Rechtmäßigkeit der Hauptversammlung* *(5)* *Feststellung der Präsenz bei der Hauptversammlung und Verabschiedung der Abstimmungsliste* *(6)* *Vorlage des Jahresabschlusses, einschließlich des Konzernabschlusses, des Berichts des Board of Directors und des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers für das Jahr 2017* Bericht des CEO *(7)* *Feststellung des Jahresabschlusses* *(8)* *Beschlussfassung zur Verwendung des Bilanzgewinns sowie zur Ausschüttung einer Dividende* Der Bilanzgewinn der Ferratum Oyj für das Geschäftsjahr 2017 belief sich auf EUR 18.469.816. Das ausschüttungsfähige Eigenkapital der Muttergesellschaft belief sich am Ende des Geschäftsjahres auf EUR 53.139.380. Das Board of Directors schlägt der Hauptversammlung vor, dass die Gesellschaft eine Dividende von EUR 0,18 pro Aktie an die Aktionäre für das zum 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr ausschüttet. Das entspricht einer Dividende von EUR 3.883.997. Das ausschüttungsfähige Eigenkapital würde sich anschließend auf EUR 49.255.383 belaufen. Für Aktien, die von der Gesellschaft selbst gehalten werden, wird keine Dividende ausgeschüttet. Verglichen mit dem Jahresende 2017 sind keine wesentlichen Veränderungen der Finanzlage der Gesellschaft eingetreten. Die Liquidität der Gesellschaft ist solide. Nach Einschätzung des Board of Directors stellt die vorgeschlagene Zahlung der Dividende keine Gefährdung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft dar. Die Dividende wird an die Aktionäre ausgeschüttet, die am Stichtag der Dividendenausschüttung, d.h. am 23. April 2018, im Aktienregister der Gesellschaft registriert sind. Das Aktienregister wird durch Euroclear Finland Ltd geführt. Die Dividende wird am 30. April 2018 ausgezahlt. *(9)* *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Board of Directors und des CEO* *(10)* *Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Board of Directors* Das Board of Directors schlägt auf Empfehlung des Vergütungsausschusses (_Remuneration Committee_) vor, dass der Vorsitzende des Board of Directors eine monatliche Vergütung in Höhe von EUR 2.000 erhält und die weiteren Mitglieder des Board of Directors eine monatliche Vergütung in Höhe von EUR 1.500 erhalten. Ferner wird vorgeschlagen, dass keine Vergütung an diejenigen Mitglieder gezahlt wird, die Mitarbeiter oder Geschäftsführer der Gesellschaft oder eines Tochterunternehmens der Gesellschaft sind. *(11)* *Beschlussfassung über die Vergütung der Wirtschaftsprüfer* Das Board of Directors schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses (_Audit Committee_) vor, dass der Wirtschaftsprüfer angemessen, entsprechend der vom Wirtschaftsprüfer gestellten und von der Gesellschaft zu genehmigenden Rechnung, vergütet wird. *(12)* *Beschlussfassung über die Anzahl der Mitglieder des Board of Directors* Das Board of Directors schlägt vor, dass die Anzahl der Mitglieder des Board of Directors von sechs (6) ordentlichen Mitgliedern bestätigt wird. *(13)* *Wahl der Mitglieder, des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Board of Directors* Das Board of Directors schlägt vor, die folgenden derzeit amtierenden Personen, als Mitglieder des Board of Directors für den Zeitraum bis zur nächsten Hauptversammlung als Mitglieder des Board of Directors wiederzuwählen: Pieter van Groos als Vorsitzender, Jorma Jokela als stellvertretender Vorsitzender und Erik Ferm, Lea Liigus, Juhani Vanhala und Christopher Wang als ordentliche Mitglieder. Die Lebensläufe der vorgeschlagenen Mitglieder des Board of Directors können auf der Website der Gesellschaft unter www.ferratumgroup.com eingesehen werden. *(14)* *Bestellung des Wirtschaftsprüfers* Das Board of Directors schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses (_Audit Committee_) vor, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Oy, welche APA Mikko Nieminen als verantwortlichen Wirtschaftsprüfer ernannt hat, für den Zeitraum bis zur nächsten Hauptversammlung als Wirtschaftsprüfer bestellt wird. Der ausgewählte Wirtschaftsprüfer hat sein Einverständnis zur Wahl gegeben. *(15)* *Ermächtigung des Board of Directors zur Ausgabe von Aktien und Sonderbezugsrechten für Aktien* Das Board of Directors schlägt vor, dass die Hauptversammlung das Board of Directors ermächtigt, über die Ausgabe von höchstens 2.026.196 neuen Aktien und die Übertragung der 146.200 von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien zu entscheiden. Die Ermächtigung beinhaltet auch das Recht der Ausgabe von Sonderrechten im Sinne von Kapitel 10, Paragraph 1 des finnischen Gesetzes über Kapitalgesellschaften (_Companies Act_), die für eine Gegenleistung zum Bezug der neuen Aktien der Gesellschaft oder der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien berechtigen. Die auszugebende Anzahl der Aktien darf 2.172.396 Aktien nicht übersteigen; dies entspricht ungefähr 10,0 Prozent der Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft. Gegebenenfalls aufgrund der Sonderbezugsrechte auf Aktien ausgegebene Aktien sind in der vorgenannten Gesamtzahl der Aktien enthalten. Gemäß dieser Ermächtigung ist das Board of Directors zu einer Ausgabe dieser Aktien und der Ausgabe von Sonderrechten in Abweichung von Bezugsrechten der Aktionäre berechtigt, vorbehaltlich der Bestimmungen des finnischen Gesetzes über Kapitalgesellschaften. Die erteilte Ermächtigung kann ganz oder in Teilen zu jedem Zweck, über den das Board of Directors einen Beschluss fasst, ausgeübt werden. Die Ermächtigung soll bis zur nächsten Hauptversammlung gelten, längstens jedoch bis zum 30. Juni 2019. *(16)* *Schließung der Hauptversammlung* *2* *UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG* Die Vorschläge des Board of Directors im Zusammenhang mit den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sowie diese Mitteilung finden sich auf der Website der Ferratum Oyj unter www.ferratumgroup.com Der Geschäftsbericht der Ferratum Oyj, einschließlich des Jahresabschlusses, des Berichts des Board of Directors und des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers, ist auf der oben genannten Website der Ferratum Oyj abrufbar. Die Vorschläge für die Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sowie die Jahresabschlüsse liegen auch bei der Hauptversammlung aus. Kopien dieser Dokumente und dieser Mitteilung werden auf Anfrage an die Aktionäre versendet. Das Protokoll der Hauptversammlung wird spätestens am 03. Mai 2018 auf der Website der Ferratum Oyj abrufbar sein. *3* *HINWEISE FÜR DIE TEILNEHMER DER HAUPTVERSAMMLUNG* *3.1* *Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind* Alle Aktionäre, die zum 09. April 2018 im Aktienregister der Gesellschaft bei Euroclear

