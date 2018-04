DJ DGAP-HV: Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.05.2018 in Oldenburg (Oldb) mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.05.2018 in Oldenburg (Oldb) mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-04-03 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft Oldenburg - Wertpapierkennnummer 808 600 - ISIN DE0008086000 EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft ein, die am Freitag, den 11. Mai 2018, um 10:00 Uhr (Einlass ab 9:00 Uhr), in der Messehalle der Weser-Ems-Hallen, Europaplatz 12, 26123 Oldenburg, stattfindet. Tagesordnung 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit dem Lagebericht, des im Lagebericht enthaltenen erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 Handelsgesetzbuch sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017* Diese Unterlagen sind im Internet unter www.olb.de/hauptversammlung zugänglich. Die Unterlagen werden zudem in der Hauptversammlung ausliegen und erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung erforderlich, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft in Höhe von 28.316.604,72 Euro wie folgt zu verwenden: * Ausschüttung einer 5.814.285,75 Euro Dividende von 0,25 Euro auf jede der 23.257.143 Stückaktien * Einstellung in die 22.502.318,97 Euro anderen Gewinnrücklagen Gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz in der seit dem 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 16. Mai 2018, fällig. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2017 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2017 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 5. *Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat* Mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 11. Mai 2018 endet die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder. Die neuen Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer wurden am 20. November 2017 nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung gewählt. Hierbei wurden zwei Frauen und vier Männer als Vertreter der Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat gewählt. Die Vertreter der Anteilseigner sind von der zum 11. Mai 2018 einberufenen Hauptversammlung zu wählen. Dabei ist die Hauptversammlung nicht an Wahlvorschläge gebunden. Die nachfolgenden Wahlvorschläge stützen sich auf die Empfehlung des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats und berücksichtigen die vom Aufsichtsrat am 8. September 2017 für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend unter lit. a) bis f) genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung der zum 11. Mai 2018 einberufenen Hauptversammlung als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 beschließt. a) Herr Axel Bartsch, Ritterhude, Vorstandsvorsitzender der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft. b) Herr Chris Florian Eggert, Achim, Bereichsleiter Kreditanalyse und -bearbeitung der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft. c) Herr Dr. Wolfgang Klein, Bonn, selbständiger Unternehmensberater. d) Frau Jenny Lutz, Bremen, Abteilungsleiterin Risikocontrolling und Finanzen der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft. e) Frau Jutta Nikolic, Kaiserslautern, Betreuerin Financial Institutions der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft. f) Herr Jens Rammenzweig, Bremen, Mitglied des Vorstands der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft. Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Mitbestimmungsgesetz und § 9 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung und sechs von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 Aktiengesetz muss sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern zusammensetzen. Die Seite der Anteilseignervertreter hat aufgrund eines mit Mehrheit gefassten Beschlusses gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden gemäß § 96 Abs. 2 Satz 3 Aktiengesetz für die hier anstehende Wahl der Gesamterfüllung widersprochen, damit hat jede Seite des Aufsichtsrats die Geschlechterquote getrennt zu erfüllen. Der Aufsichtsrat ist daher sowohl auf der Seite der Anteilseigner als auch auf der Seite der Arbeitnehmer jeweils mit mindestens zwei Frauen und mindestens zwei Männern zu besetzen, um das Mindestanteilsgebot nach § 96 Abs. 2 Satz 1 Aktiengesetz zu erfüllen. Die Arbeitnehmerseite hat das Mindestanteilsgebot mit der Wahl von zwei Frauen und vier Männern am 20. November 2017 erfüllt. Mit den für die Anteilseignerseite vorgeschlagenen zwei Frauen und vier Männern wäre das Mindestanteilsgebot nach der Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten auch auf der Anteilseignerseite erfüllt. Über Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung oder Abschlussprüfung i. S. v. § 100 Abs. 5 Aktiengesetz verfügen Herr Dr. Klein, Frau Lutz und Herr Rammenzweig. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen. Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat soll Herr Axel Bartsch als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden. 6. *Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft, Oldenburg, auf die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, Bremen, gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff Aktiengesetz* Nach § 327a Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz kann die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft auf Verlangen eines Aktionärs, dem Aktien der Gesellschaft in Höhe von mindestens 95 % des Grundkapitals gehören (Hauptaktionär), die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf diesen Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen. Das Grundkapital der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft beträgt 60.468.571,80 Euro und ist eingeteilt in 23.257.143 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 2,60 Euro je Aktie. Die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft hält unmittelbar seit dem 7. Februar 2018, dem Tag des Übertragungsverlangens, und auch am Tag der Einberufung der Hauptversammlung durchgehend mehr als 95 % der Aktien der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft. Am 7. Februar 2018 hielt sie unmittelbar 22.173.711 Aktien der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft entsprechend 95,34 % der Gesamtzahl der Aktien. Zum Zeitpunkt des konkretisierten Übertragungsverlangens am 26. März 2018 hielt die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft unmittelbar 22.173.711 Aktien der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft entsprechend 95,34 % der Gesamtzahl der Aktien. Die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft ist dementsprechend Hauptaktionär der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft im Sinne der §§ 327a ff. Aktiengesetz. Die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft hat als Hauptaktionär mit Schreiben vom 7. Februar 2018 gegenüber dem Vorstand der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft das Verlangen gestellt, die Hauptversammlung der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft auf die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft als Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß dem

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 03, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)

DJ DGAP-HV: Oldenburgische Landesbank -2-

Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären nach §§ 327a ff. Aktiengesetz beschließen zu lassen. Nach Festlegung der Höhe der angemessenen Barabfindung hat die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft mit Schreiben vom 26. März 2018 unter Angabe der von ihr festgelegten Höhe der Barabfindung ein konkretisiertes Verlangen im Sinne von § 327a Abs. 1 Aktiengesetz an den Vorstand der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft gerichtet. In einem schriftlichen Bericht an die Hauptversammlung vom 26. März 2018 hat die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft gemäß § 327c Abs. 2 Satz 1 Aktiengesetz die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre dargelegt und die Angemessenheit der Barabfindung erläutert und begründet. Das Landgericht Hannover hat auf Antrag der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft mit Beschluss vom 12. Februar 2018 Herrn Wirtschaftsprüfer Benedikt Kastrup zum sachverständigen Prüfer für die Angemessenheit der Barabfindung ausgewählt und bestellt. Diese Angemessenheitsprüfung wird von Herrn Benedikt Kastrup im Rahmen seiner Tätigkeit als Partner bei HLB Dr. Stückmann und Partner mbB, Elsa-Brändström-Str. 7, 33602 Bielefeld, durchgeführt. Der sachverständige Prüfer hat hierüber am 26. März 2018 einen schriftlichen Prüfungsbericht gemäß § 327c Abs. 2 Satz 4 i.V.m. § 293e Aktiengesetz erstattet. Zudem hat die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft dem Vorstand der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft eine Gewährleistungserklärung der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart, gemäß § 327b Abs. 3 Aktiengesetz übermittelt. Mit dieser Erklärung übernimmt die Landesbank Baden-Württemberg die Gewährleistung für die Erfüllung der Verpflichtung der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, den Minderheitsaktionären der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft nach Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister unverzüglich die festgelegte Barabfindung für jede auf die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft übergegangene Aktie nach § 327b Abs. 2 Aktiengesetz zu zahlen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: Die auf den Inhaber lautenden Stückaktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft werden gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären (§§ 327a ff. Aktiengesetz) gegen Gewährung einer von der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft mit Sitz in Bremen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bremen unter der Registernummer HRB 4188 HB (Hauptaktionär) zu zahlenden Barabfindung in Höhe von 24,86 Euro für je eine auf den Inhaber lautende Stückaktie auf die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft übertragen. Von der Einberufung der Hauptversammlung an werden den Aktionären die folgenden Unterlagen über die Internetseite der Gesellschaft unter www.olb.de/hauptversammlung zugänglich gemacht und stehen dort zum Abruf bereit: * der Entwurf des Übertragungsbeschlusses; * die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre 2015, 2016 und 2017; * der nach § 327c Abs. 2 Satz 1 Aktiengesetz von der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft in ihrer Eigenschaft als Hauptaktionär erstattete schriftliche Übertragungsbericht über die Voraussetzungen für die Übertragung und die Angemessenheit der Barabfindung vom 26. März 2018 nebst Anlagen, insbesondere der gutachtlichen Stellungnahme von Duff & Phelps GmbH, Frankfurt am Main; * der Bericht des gerichtlich bestellten sachverständigen Prüfers Herrn Wirtschaftsprüfer Benedikt Kastrup als Partner der HLB Dr. Stückmann & Partner mbB, Bielefeld, gemäß §§ 327c Abs. 2 Satz 2 bis 4, 293e Aktiengesetz zur Angemessenheit der Barabfindung; * die Gewährleistungserklärung der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart, gemäß § 327b Abs. 3 Aktiengesetz. Zudem werden diese Unterlagen auch in der Hauptversammlung ausliegen. *Weitere Angaben und Hinweise* *Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 (Neuwahlen zum Aufsichtsrat):* *Angaben über die zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten* Herr *Axel Bartsch*, Ritterhude, Vorstandsvorsitzender der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft. Persönliche Daten Geburtsdatum 12. April 1955 Geburtsort Korbach Ausbildung 1976 Abitur 1976 - 1982 Studium der Rechtswissenschaft an der Georg-August Universität Göttingen 1984 - 1986 Vorbereitungsdienst für den höheren Justizdienst als Referendar beim Oberlandesgericht Celle 1984 - 1987 Betriebswirtschaftliches Aufbaustudium an der Fernuniversität Hagen mit den Schwerpunkten Buchhaltung, Bilanzen, Banken- und Börsenwesen sowie Unternehmensführung Beruflicher Werdegang 12/1986 - Commerzbank AG - 06/1988 Trainee-Ausbildung für Führungskräfte 07/1988 - Commerzbank AG - Leitung der 12/1991 Filialen Viernheim, Hamburg-Bramfeld und Cuxhaven 01/1992 - Kredietbank-Bankverein AG, 11/1995 Bremen - zunächst Marktbereichsleiter Private, dann Bereichsleiter Kommerzielles Geschäft und Generalbevollmächtigter 12/1995 - Kredietbank-Bankverein AG, 05/1997 Bremen - stellvertretendes Mitglied des Vorstands 06/1997 - Kredietbank-Bankverein AG, 09/1999 Bremen - Vorstandsmitglied 10/1999 - KBC Bank Deutschland AG, Bremen 04/2006 (vormals Kredietbank-Bankverein AG) - Vorstandssprecher seit 05/2006 Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, Bremen (vormals KBC Bank Deutschland AG, Bremen) - Vorstandsvorsitzender Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bankhaus Neelmeyer AG, Bremen. Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen Keine. Angaben zu Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex Herr Axel Bartsch ist Vorstandsvorsitzender bei der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft. Laut dem konkretisierten Übertragungsverlangen der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft vom 26. März 2018 ist die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft mit 95,34 % der Stimmrechte an der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft beteiligt. Herr *Chris Florian Eggert*, Achim, Bereichsleiter Kreditanalyse und -bearbeitung der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft. Persönliche Daten Geburtsdatum 26. September 1972 Geburtsort Lübeck Ausbildung 1992 Abitur 1993 - 1996 Deutsche Bank Lübeck AG (vormals Handelsbank) - Ausbildung zum Bankkaufmann 1996 - 2001 Studium der Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Beruflicher Werdegang 02/1996 - 12/2001 Deutsche Bank Lübeck AG (vormals Handelsbank) - Kreditentscheider Privat- und Geschäftskunden 12/2001 - 03/2003 Deutsche Bank Lübeck AG (vormals Handelsbank) - Kredit-Fachberater im Private Banking 04/2003 - 12/2004 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG - Analyst Firmenkunden 01/2005 - 02/2007 Danske Bank A/S, Hamburg - stellvertretender Leiter Kreditabteilung 03/2007 - 10/2008 Danske Bank A/S, Hamburg - Abteilungsdirektor Internationale Firmenkunden 10/2008 - 02/2010 KBC Bank Deutschland AG, Bremen - Abteilungsdirektor Syndication Desk Germany seit 02/2010 Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, Bremen (vormals KBC Bank Deutschland AG, Bremen) - Abteilungsleiter Kredit- und Vertragsbearbeitung seit 06/2013 Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, Bremen (vormals KBC Bank Deutschland AG, Bremen) - Bereichsleiter Kreditanalyse und -bearbeitung Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten Mitglied des Aufsichtsrats der Bankhaus Neelmeyer AG, Bremen. Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen Keine. Angaben zu Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex Herr Chris Florian Eggert ist Bereichsleiter Kreditanalyse und -bearbeitung bei der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft. Laut dem konkretisierten Übertragungsverlangen der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft vom 26. März 2018 ist die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft mit 95,34 % der Stimmrechte an der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft beteiligt.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 03, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)

Herr *Dr. Wolfgang Klein*, Bonn, selbständiger Unternehmensberater. Persönliche Daten Geburtsdatum 16. Januar 1964 Geburtsort Bottrop Ausbildung 1984 Abitur 1984 - 1986 National Bank AG, Essen - Ausbildung zum Bankkaufmann 1986 - 1991 Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Witten/Herdecke, Witten 1989 - 1990 Studium an der University of Southern California, Los Angeles, USA 1999 Promotion an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle Beruflicher Werdegang 06/1991 - 1995 McKinsey & Company. Inc. Düsseldorf - Consultant und Projektleiter 01/1996 - 1997 Dresdner Bank AG, Frankfurt - Bereichsleiter Strategie für Privat- und Geschäftskunden, Projektleiter für die geplante Direktbank der Dresdner Bank AG 01/1998 - 12/2000 Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Bonn/Berlin - geschäftsführendes Vorstandsmitglied 01/2001 - 07/2009 Deutsche Postbank AG, Bonn - Vorstandsmitglied, von 2007 bis 2009 Vorstandsvorsitzender 2007 - 2008 Deutsche Post World Net AG, Bonn - Vorstandsmitglied 10/2010 - 12/2015 BAWAG PSK Bank AG, Wien, Österreich - Mitglied des Vorstands, seit 2012 stellvertretender Generaldirektor seit 01/2016 Selbständiger Unternehmensberater, Bonn; Senior Advisor, McKinsey & Company; Senior Advisor, Centralway Numbrs AG, Zürich Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten Mitglied des Aufsichtsrats der Digital Hub Bonn AG, Bonn; Mitglied des Aufsichtsrats der Quirin Bank AG, Berlin; Vorsitzender des Aufsichtsrats der Comma Soft AG, Bonn. Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen Mitglied des Verwaltungsrats der Wilh. Werhahn KG, Neuss. Frau *Jenny Lutz*, Bremen, Abteilungsleiterin Risikocontrolling und Finanzen der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft. Persönliche Daten Geburtsdatum 16. Dezember 1975 Geburtsort Bremen Ausbildung: 1995 Abitur 1995 - 1998 Kredietbank-Bankverein AG, Bremen - Ausbildung zur Bankkauffrau 1998 - 2004 Studium der Bankbetriebswirtschaftslehre (berufsbegleitend) an der Bankakademie (heute: Frankfurt School of Finance and Management) Beruflicher Werdegang 02/1998 - 06/2006 KBC Bank Deutschland AG, Bremen (vormals Kredietbank-Bankverein AG, Bremen) - Mitarbeiterin Controlling 07/2006 - 01/2010 KBC Bank Deutschland AG, Bremen - Teamleiterin Controlling 07/2010 - 07/2013 KBC Bank Deutschland AG, Bremen - Abteilungsleiterin Finanzen (Controlling/Rechnungswesen) seit 07/2013 Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, Bremen (vormals KBC Bank Deutschland AG, Bremen) - Abteilungsleiterin Risikocontrolling und Finanzen seit 07/2016 QuantFS GmbH, Hamburg und Vermögensverwaltungsgesellscha ft Merkur mbH, Bremen - Mitglied der Geschäftsleitung Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten Mitglied des Aufsichtsrats der Bankhaus Neelmeyer AG, Bremen. Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen Keine. Angaben zu Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex Frau Jenny Lutz ist Leiterin Risikocontrolling und Finanzen bei der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft. Laut dem konkretisierten Übertragungsverlangen der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft vom 26. März 2018 ist die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft mit 95,34 % der Stimmrechte an der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft beteiligt. Frau *Jutta Nikolic* Betreuerin Financial Institutions der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft. Persönliche Daten Geburtsdatum 26. Mai 1962 Geburtsort Kaiserslautern Ausbildung 1981 Abitur 1981 - 1983 Deutsche Bank AG, Mannheim - Ausbildung zur Bankkauffrau 1996 Ausbildereignungsprüfung 1997 - 1998 Bankfachwirtstudium 2007 - 2009 schriftlicher Management-Lehrgang 'Erfolgreiche Geschäfte in China' Beruflicher Werdegang 08/1983 - 08/1990 Deutsche Bank AG, Filiale Mannheim - Kreditspezialistin und Vermögensberatung 09/1990 - 12/1990 Deutsche Bank AG, Filiale Gera - Entsendung Neue Bundesländer - Aufbau Privatkundenabteilung 01/1991 - 01/1994 Deutsche Bank AG, Filiale Weinheim - stellvertretende Filialleiterin Privatkunden 02/1994 - 05/1995 Deutsche Bank AG, Kreditabteilung Mannheim - Kreditanalystin Firmenkunden 06/1995 - 12/1999 Deutsche Bank AG, Kreditabteilung Mannheim - Firmenkundenbetreuerin seit 01/2000 Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, Bremen (vormals KBC Bank Deutschland AG, Bremen) - Abteilungsdirektorin, Firmenkundenbetreuerin seit 05/2005 Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, Bremen (vormals KBC Bank Deutschland AG, Bremen) - Leiterin Asia-Pacific Network Desk seit 07/2014 Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, Bremen (vormals KBC Bank Deutschland AG) - Betreuung Financial Institutions Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten Keine. Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen Keine. Angaben zu Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex Frau Jutta Nikolic ist Betreuerin Financial Institutions bei der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft. Laut dem konkretisierten Übertragungsverlangen der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft vom 26. März 2018 ist die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft mit 95,34 % der Stimmrechte an der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft beteiligt. Herr *Jens Rammenzweig*, Bremen, Mitglied des Vorstands der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft. Persönliche Daten Geburtsdatum 22. Juli 1970 Geburtsort Göttingen Ausbildung 1989 Abitur 1989 - 1992 Sparkasse Göttingen, Göttingen - Ausbildung zum Sparkassenkaufmann 1995 - 1997 Bankakademie e. V., Berlin - Weiterbildung zum Bankfachwirt Beruflicher Werdegang 10/1992 - 09/2002 Deutsche Bank AG, Berlin, Sydney, Frankfurt - Kundenbetreuung, Sachbearbeitung, Kreditanalyse und -entscheidung 10/2002 - 06/2004 Eurohypo AG, London - Head of Credit Risk Management - UK & Ireland 07/2004 - 12/2005 Eurohypo AG, Frankfurt - Head of Credit Risk Management - Public Finance 01/2006 - 12/2007 Eurohypo AG, Eschborn, Head of Credit Risk Management - European Debt Capital Markets/Real Estate Investment Banking 01/2008 - 01/2015 Eurohypo AG, Eschborn - Head of Credit Risk Management - National & International seit 02/2015 Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, Bremen - Mitglied des Vorstands, Chief Risk Officer (CRO), Chief Operating Officer (COO/CIO), Chief Financial Officer (CFO) Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten Mitglied des Aufsichtsrats der Bankhaus Neelmeyer AG, Bremen. Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen Keine. Angaben zu Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex Herr Jens Rammenzweig ist Mitglied des Vorstands bei der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft. Laut dem konkretisierten Übertragungsverlangen der Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft vom 26. März 2018 ist die Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft mit 95,34 % der Stimmrechte an der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft beteiligt. *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte* Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 60.468.571,80 Euro. Es ist eingeteilt in 23.257.143 Stückaktien. Jede Stückaktie hat eine Stimme. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 23.257.143 Stück. *Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts* Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich gemäß § 15 Absatz 1 der Satzung zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 03, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)