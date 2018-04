Frankfurt - Der Emittent iShares erweitert das Angebot an Renten-ETFs auf Xetra und an der Börse Frankfurt, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Rentenindex-ETF könnten Anleger an der Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, inflationsindexierte Anleihen des US-Schatzamtes (US TIPS) partizipieren. Bei inflationsgeschützten Anleihen sei der Nominalwert an einen Verbraucherpreisindex gekoppelt. Das sichere die Anleihen gegen eine Preisanstieg ab.

