In den USA wurde bereits gestern zum ersten Mal in diesem Quartal gehandelt. Der Dow Jones ist gleich mit deutlichen Verlusten in den April gestartet. Am Ende des Tages gab es 1,9 Prozent nach. Noch schlechter sah es beim Nasdaq 100 aus. Hier standen Verluste von 2,9 Prozent zu Buche. Alles Wichtige zum heutigen Handelstag, erfahren Sie hier von Marco Uome. Außerdem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.