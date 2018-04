Aus dem Börsenbrief im Sinne des Börse Social Network Club. http://www.boerse-social.com/gabb Schwierige Gäste. Vor kurzem las ich in der Zeitung, ein Hotelgast habe eine WC-Bürste mitgehen lassen, die Polizei musste kommen. Leider war das nur einer von vielen Gegenständen aus dem Besitz des Hotels, die sich in seinem Koffer fanden. Daher war das keine lustige Geschichte, sondern eine von vielen traurigen Geschichten, mit denen Quartiergeber und Gastwirte regelmäßig konfrontiert sind: es wird alles mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest ist. Ein Freund war Portier in einem Wiener Hotel, er verlor den Job, weil jemand offenbar die teuren Bilder von der Wand einfach eingerollt und aus dem Hotel gebracht hatte, und er hatte es nicht bemerkt. Es...

Den vollständigen Artikel lesen ...