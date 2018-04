Frankfurt - Der Start in den April ist an der Börse gründlich misslungen, so die Deutsche Börse AG.Vor Ostern sei es noch nach oben gegangen, so sei der DAX am Gründonnerstag auf 12.096,73 Punkte geklettert. Am heutigen Dienstag sehe es vor dem Hintergrund schwacher US-Börsen aber tiefrot aus, am Mittag notiere der DAX bei nur 11.962 Zählern. Der sich verschärfende Handelsstreit zwischen den USA und China belaste: In Reaktion auf die US-Zölle auf Stahl und Aluminium habe China 128 US-Produkte mit Zöllen zwischen 15 und 25 Prozent belegt. Der Dow Jones habe am Ostermontag fast 2 Prozent verloren.

Den vollständigen Artikel lesen ...