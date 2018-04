Liebe Leser,

General Electric hat an der Börse wahrlich schon bessere Zeiten erlebt. Die Aktie befand sich zuletzt in einem nicht enden wollenden Abwärtstrend, seit Ende 2016 verlor sie um mehr als 50 Prozent an Wert. Wie aus dem Nichts kam es vor Kurzem aber zu einer Gegenbewegung. Am vergangenen Dienstag schossen die Anteile um mehr als vier Prozent nach oben. Grund dafür sind Gerüchte, nach denen Star-Investor Warren Buffet Aktien des Unternehmens kaufen könnte.

