Wenn Sie Ihr Smartphone laden, genügt es, den Stecker in die Steckdose zu stecken. Die Spannung 230?V steht dauerhaft zur Verfügung, und das Ladegerät entnimmt sich die benötigte Stromstärke. Als Kleinverbraucher ist die Welt recht einfach.

Wenn ein Elektrofahrzeug über eine AC-Ladestation geladen wird (gemäß VDE 0122 »Ladebetriebsart 3«), sind Ladeströme von bis zu 63?A möglich. Selbst bei üblichen Ladeleistungen von 11?kW oder 22?kW ergeben sich Ladeströme von jeweils dreiphasig 16?A oder 32?A. Bei diesen Größenordnungen muss ein Ladevorgang kontrolliert gestartet, durchgeführt und beendet werden. Alles andere würde zu extremen Gefahren und u.?a. zu gefährlichen Lichtbögen führen.

Die wesentlichen Anforderungen sind die Folgenden:

Überprüfung, ob das Fahrzeug ordnungsgemäß angeschlossen ist

Auswahl der Ladestromstärke

Sperren?/?Freigeben der Steckvorrichtung

Bestimmung von Lüftungsanforderungen im Ladebereich

Koordination von Start und Ende des Ladevorgangs

Ständige Überwachung der Durchgängigkeit des Schutzleiters

Überwachung/Steuerung von Ladespannung und -stromstärke während des Ladevorgangs

Überwachung auf »Abbruch durch den Nutzer«

Ablauf des Ladevorgangs

Den grundsätzlichen Ablauf des Ladevorgangs zeigt Bild?1. Die Ladestation (rechts im Bild) signalisiert die grundsätzliche Betriebsbereitschaft über eine Spannung von 12?V DC zwischen den Kontakten CP (Control Pilot) und PE.

Bild?2 zeigt die Steckerbelegung eines Steckers »Typ?2« gemäß VDE 0623, wie er üblicherweise für das AC-Laden zum Einsatz kommt. Solange kein Fahrzeug an der Ladestation angeschlossen ist, bleibt die Spannung zwischen den Kontakten CP und PE auf 12?V und es liegt die so genannte Ladefreigabe A vor (»Kein Fahrzeug« bzw. »Ladestation in Stand-by«).

Sobald ein Fahrzeug an die Ladestation angeschlossen wird, schließt diese zunächst einen Widerstand von 2?700?O zwischen die Kontakte CP und PE. Damit sinkt die Spannung zwischen den Kontakten CP und PE von 12?V auf 9?V. So erkennt die Ladesäule, dass ein Fahrzeug angeschlossen wurde - es liegt nun die Ladefreigabe B vor (»Fahrzeug erkannt«). In diesem Zustand verriegeln bereits die Stecker beidseitig.

Spätestens jetzt wird die die Gleichspannung zwischen CP und PE in ein Rechtecksignal mit Frequenz 1?kHz umgewandelt. Über die Pulsweite teilt die Ladestation dem Fahrzeug die maximal mögliche Stromstärke mit. Bild?3 zeigt den Zusammenhang zwischen möglichen Pulsweiten und dem verfügbaren Ladestrom.

Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass auch jeder dazwischen liegende Wert erlaubt ist. Eine Pulsweite von z.B. 40?% würde einen maximalen Ladestrom von ca. 26?A signalisieren. Dabei wird zuvor noch ermittelt, welchen Ladestrom das Ladekabel verträgt. Das wiederum erfolgt über einen sich im Stecker des Ladekabels befindlichen Widerstand zwischen den Kontakten PP (Proximity Pilot) und PE. Ein Widerstand von z.?B. 680?O signalisiert einen maximalen Ladestrom von 20?A (Tabelle?1). Nachdem die Ladestation weiß, welcher Ladestrom maximal zur Verfügung steht und welchen maximalen Ladestrom das Ladekabel verkraftet, wird diese den entsprechenden Wert über eine Pulsweitenmodulation (PWM) dem Fahrzeug mitteilen.

Nun kann das Fahrzeug den Widerstand zwischen CP und PE weiter verringern. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

Falls das Fahrzeug keine Lüftungsanforderung hat (das ist der Normalfall), reduziert das Fahrzeug den Widerstand auf 880?O. Das führt wiederum dazu, dass die Ladestation das Ladeschütz schließt und ein Ladestrom fließen kann. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...