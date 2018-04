April-Wetter an den Börsen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Ausflüge mit Outdoor-Aktivitäten in... » Mit voller Motivation in Richtung... April-Wetter an den Börsen Das gestrige Börsengewitter an der Wall Street ist am Dienstag auch an den europäischen Märkten zu spüren: Der Dax startet mit Verlusten in den neuen Monat. Am Nachmittag ist aber Wetterberuhigung in Sicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...