Zug - Digipharm freut sich, die Zusammenarbeit mit Swisscom Blockchain bekanntzugeben. Swisscom Blockchain ist eine Tochterfirma der Swisscom, dem schweizweit führenden Telekommunikations- und IT-Unternehmen.

«Unsere Zusammenarbeit mit Swisscom Blockchain ist für Digipharm ein grosser Schritt. Sie zeigt uns, dass die von uns entwickelten Lösungen in der Welt durchgesetzt werden können.», so Ahmed Abdulla, Gründer und CEO von Digipharm. Die Zusammenarbeit ermöglicht Digipharm, die Entwicklung von robusten, skalierbaren Plattformen zu beschleunigen. Die Plattformen bieten ein hohes Mass an Glaubwürdigkeit, Datenschutz und Sicherheit. Gemeinsam mit dem Swisscom Blockchain Team arbeitet Digipharm für faire Preise im Gesundheitswesen und für einen Übergang in ein System der personalisierten Therapiemöglichkeiten. Die Neuigkeiten über die Zusammenarbeit von Swisscom und Digipharm sind für das Team, die Investoren und - vielleicht am wichtigsten - das Gesundheitswesen und die Patienten grossartig.

Als Pionier in Innovation und Technologie verkündete Swisscom im September 2017 ihren ersten Schritt in die Blockchain Technologie. Mit dem Ziel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...