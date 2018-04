Die Aktien von RIB Software haben in den vergangenen zwei Wochen mehr als 50 Prozent an Wert verloren. Heute startet eine Gegenbewegung nach oben. Diese könnte noch einige Zeit andauern, zumal die Aktie stark überverkauft erscheint. Was Anleger jetzt wissen müssen, wohin die Kursrallye führen kann und wie Anleger langfristig mit an Bord sein...

Den vollständigen Artikel lesen ...