Der Euro hat heute, am Dienstag im späten europäischen Handel deutlich nachgegeben. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,2262 US-Dollar, in der Früh stand er noch klar über 1,23 Dollar.Der US-Dollar konnte am Nachmittag auf breiter Front zulegen, hieß es aus dem Handel. Lediglich der Yen konnte sich zur US-Währung behaupten, ...

