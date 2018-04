Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta028/03.04.2018/16:10) - Die Black Pearl Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34; WKN: A2BPK3) gibt die Erweiterung des Vorstandes der Gesellschaft bekannt. Der Aufsichtsrat hat im Rahmen seiner heutigen Sitzung Herrn Johannes Angermeier in den Vorstand der Gesellschaft bestellt.



Herr Angermeier war seit 2014 - zuletzt als Geschäftsführer - bei der draglet GmbH, einer in München ansässigen Softwareentwicklungsfirma tätig. Die draglet GmbH (www.draglet.com) entwickelt Software Apps und Unternehmenssoftware auf Blockchain-Basis und ist ein führender Anbieter auf dem Gebiet von White Label Crypto-Currency Exchange Anwendungen. Herr Angermeier hat das Unternehmen sowohl auf operativer als auch auf technologischer Ebene in den letzten Jahren verantwortet.



Herr Angermeier wird in der Funktion als Chief Operating Officer (COO) und Chief Technology Officer (CTO) den gegenwärtigen Vorstand in der Person von Dr. Florian Pfingsten erweitern.



"Wir sind stolz, mit Herrn Angermeier einen ausgewiesenen Experten im Bereich Blockchain-Applikationen und Enterprise Software für unser Unternehmen gewonnen zu haben. Herr Angermeier bringt langjährige Entwicklungs-, Anwendungs- und Vertriebserfahrung im Bereich Blockchain-basierter Softwarelösungen mit und wird die Umsetzung unseres Geschäftsmodells unterstützen und deutlich beschleunigen.", so Dr. Florian Pfingsten, Vorstand der Black Pearl Digital AG.



"Ich freue mich, meine Erfahrung bei Entwicklung und Vertrieb von Blockchain-basierten Softwareanwendungen - insbesondere für den Finanzbereich wie beispielweise Crypto-Exchange- oder ICO Management Lösungen - bei der Black Pearl Digital AG bzw. deren Kunden und Portfoliounternehmen zum Einsatz zu bringen und so einen wichtigen Wertbeitrag bei der Entwicklung dieser Unternehmen zu leisten.", ergänzt Johannes Angermeier, neuer COO/CTO der Black Pearl Digital AG.



Ausführliche Informationen zum Unternehmen sind auf der neu gestalteten Webseite der Gesellschaft unter www.blackpearl.digital erhältlich.



Über die Black Pearl Digital AG



Die Black Pearl Digital AG ist eine Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich wachstumsstarker Technologieunternehmen. Dabei fokussiert das Unternehmen auf die zukunftsträchtigen Bereiche "Digital Transformation", "Fintech" und "Digital Assets". Ziel der Black Pearl Digital AG ist es, die betreuten Portfoliounternehmen neben der reinen Bereitstellung von Finanzierungsmitteln auch operativ, insbesondere bei der Umsetzung von strategischen und finanzorientierten Themen, tatkräftig zu unterstützen. Die Aktien der Black Pearl Digital AG notieren im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf.



