Zürich (pts029/03.04.2018/16:15) - Das Vielfliegerprogramm von Qatar Airways, Privilege Club, hat im März auf der ITB den Markenauftritt, unter dem Motto "Sammeln Sie nicht nur Meilen, sammeln Sie Erinnerungen", bekannt gegeben. Dieser wird eine Reihe Optimierungen beinhalten und dem Programm ein neues, luxuriöses Layout geben, das stärker an die Marke Qatar Airways angepasst ist. Zu den Neuerungen in den kommenden Wochen gehören unter anderem ein überarbeiteter Mitglieder-Login-Bereich, Dashboards und andere Funktionen, welche die Nutzung einfacher und nahtloser gestalten als zuvor. Aktualisierte Programmführer verdeutlichen die Änderungen und hinzugefügten Partnerschaften des Privilege Clubs. Platin-Mitglieder können sich dank des neuen Markenauftritts über neugestaltete Mitgliedspakete, Karten und Gepäckanhänger freuen. Die ersten Angebote gibt es bereits, sie sind noch bis zum 12. April 2018 gültig. Privilege-Club-Mitglieder erhalten die Möglichkeit, 3000 Bonus-Qmiles in der Premium Class und 1500 Bonus-Qmiles in der Economy Class zu sammeln. Dafür müssen sie bis zum 12. April 2018 ein Flugticket für eine Reise bis zum 30. September 2018 buchen. Weitere Informationen und die vollständigen Geschäftsbedingungen sind unter http://www.qmiles.com nachzulesen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Darüber hinaus gibt es einen zweiten Aktionsraum bis zum 15. April. In ausgewählten Geschäften am Hamad International Airport und in der Oryx-Gallerie in Doha erhalten Privilege-Club-Mitglieder 50 Prozent Rabatt, wenn sie mit Qmiles bezahlen. Weitere Informationen und die vollständigen Geschäftsbedingungen sind unter https://www.qatarairways.com/en/Privilege-Club/qatar-airways-offers/QDF.html nachzulesen. Qatar Airways Chief Commercial Officer, Ehab Amin, kommentierte: "Wir freuen uns, unseren Mitgliedern einen neuen, dynamischen Privilege Club zu präsentieren, der zeitgemäss ist und die Wüsche unserer Mitglieder widerspiegelt, die während ihrer Reiseerfahrung belohnt werden. Dieser neue Markenauftritt zeigt unser stetiges Engagement, unseren Mitgliedern zuzuhören und das Programm für den zunehmend anspruchsvollen Reisenden einfacher und fesselnder zu gestalten. Wir freuen uns, dieses Ereignis zusammen mit unseren Mitgliedern zu feiern." Im Rahmen des neuen Markenauftritts des Privilege Clubs von Qatar Airways gibt es jetzt die Möglichkeit, alle Kontoaktivitäten online zu tätigen. Dazu gehören der Erwerb von Prämientickets mit Qmiles, die Nominierung von Familienmitgliedern für den Beitritt zu ihrem Mitgliedskonto, die Aktualisierung persönlicher Profile und die Anforderung von Dienstleistungen - einschliesslich Kabinen-Upgrades, Sondergepäck, Datumsänderungen, Rückerstattungen und vieles mehr. Erst kürzlich führte die Fluggesellschaft ihr neuestes Treueprogramm für ihre jüngsten Reisenden ein. Der Oryx Kids Club und seine Angebote sollen Kindern noch mehr Spass beim Fliegen bieten. (Ende) Aussender: Panta Rhei PR Ansprechpartner: Andy Roth Tel.: 044 365 20 20 E-Mail: info@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180403029

April 03, 2018 10:15 ET (14:15 GMT)