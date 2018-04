Paris - E.ON-Aktie: Aufwärtstrend bestätigt - Aktienanalyse Die Zusammenarbeit zwischen RWE und E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) wird an der Börse positiv aufgenommen, so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...