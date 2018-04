Die VW -Tochter Porsche kommt auf dem US-Markt beim Absatz weiter voran. Im vergangenen Monat verkaufte der Sportwagenbauer 4756 Autos und damit 6,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Dienstag am US-Sitz in Atlanta (Georgia) mitteilte. Im bisherigen Jahresverlauf steht damit ein Plus von 9,7 Prozent zu Buche. Damit könne das Unternehmen auf ein "exzellentes Quartal" in den USA zurückbklicken, sagte US-Chef Klaus Zellmer. Stärker gefragt waren im März unter anderem der 911er und der Panamera. Weniger wurde Porsche von Cayenne und Macan los./men/he

ISIN DE0007664039

AXC0172 2018-04-03/17:03