Neuss - Creditreform Rating hat das Unternehmensrating der Asturiana de Laminados, S.A. (ASLA) auf BB- festgelegt, so die Creditreform Rating AG.Der Ausblick sei stabil. Wesentlich für die Ratingentscheidung seien die etablierte Marktposition des Unternehmens auf dem Markt für gewalzte Zinkbleche. ASLA verfüge über einen modernen Maschinenpark sowie eine adäquate Kapitalstruktur in Folge der Börsennotierung 2017. Wir sehen Chancen, dass das Unternehmen nach Abschluss seines Investitionsprogramms eine Marktexklusivität entwickelt und neue Märkte erschließt, so die Creditreform Rating AG. Nichtsdestotrotz hätten die hohe Kapitalintensität, die derzeit geringe Kapazitätsauslastung, das eingeschränkte Produktprogramm und die unter den Erwartungen verlaufende Geschäftsentwicklung der letzten Jahre eine dämpfende Wirkung auf das Rating. Vor allem würden die Verbesserung der Kosteneffizienz und des Net Debt / EBITDA Ratio sowie die Fähigkeit zur Generierung solider Cash-Flows abzuwarten bleiben. (News vom 28.03.2018) (03.04.2018/alc/n/a)

