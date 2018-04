Wien - Klaus Kaldemorgen bedarf keiner Vorstellung mehr, so die Experten von "FONDS professionell".Der Starmanager, der seit 1982 in den Diensten der DWS stehe und zwischenzeitlich auch einer ihrer Geschäftsführer gewesen sei, habe im Laufe seiner Karriere Flaggschifffonds wie den DWS Vermögensbildungsfonds I (ISIN DE0008476516/ WKN 847651) und den DWS Akkumula (ISIN DE0008474024/ WKN 847402) verantwortet. Seit er beide Portfolios 2013 an Andre Köttner abgegeben habe, widme er sich nur noch seinem rund 7,2 Milliarden Euro schweren Deutsche Konzept Kaldemorgen (ISIN LU0599946893/ WKN DWSK00). "FONDS professionell" habe den Grandseigneur der deutschen Fondszunft in Köln zum Gespräch getroffen.

