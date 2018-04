Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Nachmittag 1,2274 Dollar und damit weniger als am Mittag. Am Morgen war der Eurokurs noch bis auf 1,2336 Dollar gestiegen. Zum Franken hat sich der Euro am Nachmittag nur wenig bewegt. Derzeit kostet der Euro 1,1767 CHF. Der Dollar geht entsprechend etwas fester bei 0,9586 ...

