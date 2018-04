Liebe Leser,

der Kupferpreis befindet sich derzeit, trotz der leichten Erholung in der vergangenen Woche und zu Beginn der aktuellen, in einem klaren Korrekturmodus. Dieser dürfte, charttechnisch betrachtet, womöglich erst bei Kursen oberhalb von 3,18 US-Dollar je Pfund als beendet gelten. Die Korrektur hat ebenso klare fundamentale Gründe, die wir uns in dem vorhergehenden Beitrag "Freeport McMoRan & Co.: Was bewegt den Kupferpreis?", näher angeschaut haben. Kurz zusammengefasst, dürfte ... (David Iusow)

