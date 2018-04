Liebe Leser,

eine "Bündelung ihrer Mobilitätsdienste" haben BMW und Daimler vereinbart, wie es vorige Woche von BMW hieß. Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin. So soll ein Joint Venture entstehen, das, Zitat: "die Mobilitätsdienste beider Konzerne umfasst". Die Beteiligungsverhältnisse sollen demnach so verteilt sein, dass jeder der beiden Auto-Konzerne 50% an diesem Joint Venture hält. Die Zusammenarbeit von BMW und Daimler soll sich aber auf diesen Bereich der Mobilitätsdienste ... (Peter Niedermeyer)

