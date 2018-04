Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: VERBUND AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung VERBUND AG: Ergänzung der Tagesordnung 2018-04-03 / 16:54 Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. *VERBUND AG Wien, FN 76023 z * *Ergänzung der Tagesordnung* der *71. Hauptversammlung der VERBUND AG* am *Montag, dem 23. April 2018, um 10:30 Uhr* Die Einberufung der kommenden 71. ordentlichen Hauptversammlung der VERBUND AG für Montag, dem 23. April 2018, um 10:30 Uhr, im Austria Center Vienna, 1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1, wurde am 23. März 2018 bekannt gemacht. Aufgrund eines am 28. März 2018 eingelangten Verlangens gemäß § 109 AktG der EVN AG, FN 72000 h, 2344 Maria Enzersdorf, EVN Platz, die an der Gesellschaft seit mehr als drei Monaten 43.781.760 Stückaktien hält und damit über einen Anteil, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, verfügt, wird die am 23. März 2018 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.verbund.com/hv [1] veröffentlichte Tagesordnung der eingangs genannten ordentlichen Hauptversammlung der VERBUND AG um einen Tagesordnungspunkt, welcher wie folgt lautet, ergänzt: *6. Wahl in den Aufsichtsrat* *Weitere Unterlagen zur Hauptversammlung* Folgende Unterlagen gemäß § 108 Abs 3, 4 iVm § 109 Abs 2 AktG sind ab sofort im Internet unter www.verbund.com/hv [1] zugänglich: - Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärin EVN AG mit Begründung und Wahlvorschlag, - Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt curriculum vitae des Kandidaten, - die gesamte Tagesordnung unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung, - Formular für die Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Aktionärsvertreter unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung, - Information über die Aktionärsrechte unter Berücksichtigung der Ergänzung der Tagesordnung. Wien, im April 2018 Der Vorstand 2018-04-03 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VERBUND AG Am Hof 6A 1010 Wien Österreich Telefon: 0043-1-53113-52604 Fax: 0043-1-53113-52694 E-Mail: investor-relations@verbund.com Internet: www.verbund.com ISIN: AT0000746409 WKN: 877738 Börsen: Auslandsbörse(n) Wien (Amtlicher Handel / Official Market) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 670971 2018-04-03 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=14c5dd2168f956a4550f2e1ee7e34334&application_id=670971&site_id=vwd&application_name=news

