Auf unkonventionelle Weise ist Spotify an die Börse gegangen. Wie erfolgreich der Gang aufs Parkett ist, bleibt vorerst unklar - der Aktienpreis steht noch nicht fest.

Keine Roadshow, keine Glocke, keine Interviews: Spotify hat für sein vielbeachtetes Börsendebüt an der New York Stock Exchange (Nyse) nicht nur den ungewöhnlichen Weg einer Direktplatzierung gewählt, sondern zugleich gänzlich auf das häufig mit der Neuemission einhergehende Brimborium verzichtet. Doch trotzdem oder gerade deswegen sorgte der weltgrößte Musikstreaming-Dienst aus Schweden am ersten Handelstag für viel Aufsehen.

Experten rechneten damit, dass die milliardenschwere Direktplatzierung im Falle eines Erfolges anderen, noch nicht börsennotierten Technologieunternehmen wie Uber und Lyft als Blaupause für ihre Neuemissionen dienen dürfte. Spotify-Chef Daniel Ek spielte vorab die Bedeutung des Börsendebüts herunter. Es hebe das Unternehmen zwar auf die große Bühne, aber "es ändert nicht, wer wir sind, um was es uns geht und wie wir vorgehen".

Kurz nach Handelsstart um 15.30 Uhr konnte über Erfolg oder Misserfolg noch kein Urteil gefällt werden, da kein Aktienpreis für das insgesamt auf mehr als 20 Milliarden Dollar geschätzte Unternehmen feststand. Die Preisspanne liegt bei 145 bis 155 Dollar.

Beobachter ...

