Letztes Jahr war eine einzige Party für Kryptowährungen. Man hätte praktisch willkürlich jede der größten virtuellen Währungen kaufen können, sie das ganze Jahr über halten, und mit einem ordentlichen Gewinn zum Jahresende verkaufen können. Insgesamt stieg die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen von weniger als 17,7 Mrd. US-Dollar auf 613 Mrd. US-Dollar, was einem Zuwachs von mehr als 3.300 % entspricht.



Dieses Jahr war nicht ganz so schön. Obwohl die digitalen Währungen in der ersten Januarwoche ein Rekordhoch von 835 Milliarden US-Dollar erreichten, sind sie seither stark eingebrochen. In den letzten Wochen hat die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen zusammengenommen bis zu 274 Milliarden ...

