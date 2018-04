Deutsche Oel & Gas S.A.: Wechsel im Verwaltungsrat DGAP-News: Deutsche Oel & Gas S.A. / Schlagwort(e): Personalie Deutsche Oel & Gas S.A.: Wechsel im Verwaltungsrat 03.04.2018 / 17:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Deutsche Oel & Gas S.A.: Wechsel im Verwaltungsrat Luxemburg, 3. April 2018: Marco Quacken hat sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrats der Klasse B der Deutsche Oel & Gas S.A. aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum 1. April 2018 niedergelegt. Der Verwaltungsrat dankt Herrn Quacken für seine wertvolle Mitarbeit im Gremium und freut sich, dass er dem Unternehmen weiterhin als Berater erhalten bleibt. Der Verwaltungsrat hat am 31. März 2018 beschlossen, die Stelle von Herrn Quacken mit Wirkung ab dem 1. April 2018 mit Herrn Rainer Klee, seit 1. November 2017 Chief Risk Officer der Deutsche Oel & Gas S.A., zu besetzen. Herr Klee wird zunächst bis zur diesjährigen Hauptversammlung Mitglied des Verwaltungsrats sein und sich dann zur Wahl als ordentliches Mitglied stellen. Über die Deutsche Oel & Gas S.A.: Die Deutsche Oel & Gas S.A. mit Sitz in Luxemburg (www.deutsche-oel-gas.com) ist die Holding-Gesellschaft der Deutsche Oel & Gas-Unternehmensgruppe, die sich auf die Exploration und Förderung von Erdgas und Erdöl im Cook Inlet-Becken im US-Bundesstaat Alaska fokussiert hat. Die Deutsche Oel & Gas-Gruppe verfügt über die Mehrheit der Anteile an Mineralgewinnungsrechten in dem 337 Quadratkilometer großen Gebiet "Kitchen Lights Unit" im Cook Inlet-Becken, die sie zur Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas berechtigen. Kontakt: Thomas Knipp Mitglied des Verwaltungsrats Deutsche Oel & Gas S.A. E-Mail: presse@deutsche-oel-gas.com Tel.: +352 2786 2290 03.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Oel & Gas S.A. 45, Boulevard du Prince Henri 1724 Luxembourg Luxemburg Telefon: +49 (0) 800 184 0214 Fax: +352 229 999 5499 E-Mail: investor@deutsche-oel-gas.com Internet: http://www.deutsche-oel-gas.com/ ISIN: DE000DGAS529 WKN: DGAS52 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 671073 03.04.2018

ISIN DE000DGAS529

AXC0176 2018-04-03/17:30