Die VW -Tochter Audi hat im vergangenen Monat auf dem US-Markt dank ihrer SUV-Modelle und der neuen Version vom A5 weiter kräftig zulegen können. Im März verkaufte Audi insgesamt 20 090 Autos und damit 7,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Dienstag am US-Sitz in Herndon (Virginia) mitteilte. Den größten Satz machte der A5, dessen Modellwechsel vor einem Jahr belastet hatte. Steht ein neues Modell in den Startlöchern, sacken die Verkäufe der Vorgängerversion tendenziell deutlich ab. Außerdem gaben weiter die SUV-Modelle Q5 und Q7 Schub. Im bisherigen Jahresverlauf verlangsamte sich das Tempo bei Audi aber etwas, hier steht nach drei Monaten nun ein US-Absatzplus von 9,7 Prozent zu Buche./men/jha/

