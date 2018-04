ZÜRICH (Dow Jones)--Mit deutlichen Einbußen ist der Aktienmarkt in der Schweiz in den Handel nach den Osterfeiertagen gegangen. Dem Absturz der Wall Street am Ostermontag folgten auch die eidgenössischen Titel abwärts. Vor allem die Sorge um den Handelsstreit zwischen China und den USA belastet aktuell die Märkte weltweit. Daneben hat sich in den USA der Abverkauf der Technologiewerte fortgesetzt, die seit längerem besonders unter Druck stehen, nachdem sie die jahrelange Aufwärtsbewegung angeführt hatten. Teilnehmer sagen überdies, dass die technische Verfassung des Markts angeschlagen ist. Der SMI verlor 1,3 Prozent auf 8.631 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 50,68 (zuvor: 51,02) Millionen Aktien.

Schwächster Wert im SMI waren ABB mit einem Minus von 2,1 Prozent. Der Hersteller von Investitionsgütern ist anfällig gegenüber zyklischen Verwerfungen und der Errichtung von Handelshürden. Ein Großauftrag aus Dubai von über 90 Millionen US-Dollar konnte den Sinkflug nicht stoppen. ABB soll dort einen Solarpark ausbauen.

Swatch hielten sich mit einem Minus von 0,4 Prozent recht gut. Swatchs Halbleiter-Tochter EM Microelectronic hat ein neues Real-Time-Clock-Modul präsentiert, das die Akkulaufzeit verlängert und die Genauigkeit erhöht. Die Aktie des Wettbewerbers Richemont gab 0,7 Prozent ab.

Die Schwergewichte Nestle und Roche lagen mit jeweils rund eineinhalb Prozent Minus schwach im Markt. Lediglich Novartis federten mit einem Minus von 0,7 Prozent den Rückgang am breiten Markt etwas ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2018 11:39 ET (15:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.