Italiens Parteien stecken bei der Regierungsbildung in der Pattsituation. Nun beginnen endlich die vermutlich zähen Verhandlungen. Das schadet vor allem der Wirtschaft.

Das Ritual, das am morgigen Mittwoch in Rom startet, ist bereits hundertmal durchgespielt worden in einem Land, dass seit Kriegsende 66 Regierungen hatte: Am Mittwoch und Donnerstag empfängt Staatspräsident Sergio Mattarella im Quirinalspalast eine Delegation von Politikern nach der anderen, um sich ein Bild über mögliche Mehrheitsverhältnisse im Parlament zu machen. Er hat 48 Stunden Zeit für Beratungen.

Es ist die Aufgabe des italienischen Staatschefs, einem Politiker den Auftrag zur Bildung einer Regierung zu geben. Doch das wird er erst tun, wenn er davon ausgehen kann, dass dieser eine Mehrheit im Parlament erhält.

Doch danach sieht es einen Monat nach der Wahl nicht aus.

Keine Partei konnte bei der Wahl am 4. März genug Stimmen für eine regierungsfähige Mehrheit holen. Den beiden Wahlsiegern, der Bewegung Fünf Sterne und der Lega, reichen die eigenen Stimmen nicht, sie müssen koalieren. Aber das wollen sie nicht.

Luigi Di Maio, Chef der stärksten Partei Fünf Sterne, will Premier werden. Er beruft sich auf "den Willen der Bürger", auf elf Millionen Italiener, die ihn gewählt hätten. Ihm fehlen rund 90 Abgeordnete für eine Mehrheit.

Dazu sagt die Lega "Nein" und beruft sich darauf, dass Matteo Salvini an der Spitze des stärksten Parteienbündnisses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...