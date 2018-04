Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem schwachen ersten Quartal hat der deutsche Aktienmarkt auch den Auftakt in das zweite Quartal verpatzt. Am Ende eines nervösen Handelstags schloss der DAX mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 12.002 Punkten. Wie abhängig die Börse in Deutschland von der Wall Street ist, zeigte sich am Nachmittag. Als die US-Indizes kurz ins Minus rutschten, setzten sofort Verkäufe im DAX ein. Positiv zu werten ist, dass der Benchmark-Index über der 12.000er-Marke geschlossen hat.

Automobilwerte erneut gesucht

Die Kursgewinne bei VW (plus 0,6 Prozent) und BMW (plus 0,6 Prozent) verhinderten, dass der DAX noch tiefer in den Keller rutschte. Bei VW halfen am Nachmittag die guten Absatzzahlen aus den USA. Bei BMW sind die Analysten von Jefferies optimistisch und haben das Kursziel auf 105 Euro angehoben. Der Investorentag hat die Analysten in ihrer Ansicht bestärkt, dass BMW unter den traditionellen Automobilherstellern denjenigen stellt, der am besten auf die Transformation im Sektor vorbereitet ist.

Die Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse schloss kaum verändert. Zum einen hilft ihr die hohe Volatilität an den Aktienmärkten, die für hohe Umsätze an den Börsen sorgt. Zum anderen ist die Konsolidierungsfantasie in den Sektor zurückgekehrt, nachdem es über das Osterwochenende Berichte gegeben habe, dass die NYSE die Chicago Stock Exchange übernehmen wolle.

Für die Commerzbank-Aktie ging es nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung um 1,5 Prozent nach unten. Danach sollen die Gebühren für das Premium-Girokonto ab Juni um 30 Prozent erhöht werden. "Das klingt, als wolle man gerade die besser zahlenden Kunden auf einen Schlag loswerden", sagt ein Händler.

Nachdem sich der Aktienkurs von RIB Software seit dem Allzeithoch vor zwei Wochen nahezu halbiert hatte, ging es für die Aktie um knapp 18 Prozent nach oben. Hier war zu erkennen, dass der Verkaufsdruck aus der Aktie gewichen ist und erste Schnäppchenkäufer zugriffen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 98,0 (Vortag: 114,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,86 (Vortag: 4,88) Milliarden Euro. Es gab fünf Kursgewinner, 23 -verlierer und zwei unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.002,45 -0,78% -7,08% DAX-Future 11.995,00 -1,03% -7,25% XDAX 11.992,50 -1,13% -6,76% MDAX 25.337,99 -0,99% -3,29% TecDAX 2.465,92 -1,14% -2,50% SDAX 11.873,54 -0,46% -0,11% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,34 -2 ===

