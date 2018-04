Verträge, die nicht nur auf die Erbringung einer Leistung gerichtet waren, sondern vielmehr ein vereinbartes Ergebnis einer solchen Leistung - den Erfolg - einschlossen, werden als Werkverträge bezeichnet. Als solche waren sie im BGB ab den §§?631 ff geregelt. Sofern diese Regelungen keine zwingenden Vorschriften enthielten, stand es den Vertragsparteien frei, individuelle Absprachen auch mittels allgemeiner Geschäftsbedingungen AGB - §§?305 ff BGB) zu treffen. Allerdings war das Werkvertragsrecht sehr weit gefasst und beinhaltete keine Regelungen, die bei länger laufenden Verträgen, den Fortschritt der dazu aufgewendeten Bemühungen gebührend lancierten. Auch fehlten im Werkvertragsrecht Verbraucherschutzregelungen, wie man sie aus dem Kaufrecht kennt.

Hier galt es, dass bestehende Recht, welches mittlerweile durch (höchst-)richterliche Rechtsfortbildung im Zuge einer schier unübersehbaren Zahl von Urteilen konkretisiert worden war, zu modernisieren.

Mit dem 1. Januar 2018 ist nun diese im Jahr 2017 verabschiedete Reform in Kraft getreten (siehe auch Fachbeitrag »Das neue Mängelgewährleistungsrecht« in »de« 1-2/2018). Das neue Recht gilt seither für alle ab diesem Zeitpunkt geschlossenen Verträge. Während einerseits das Werkvertragsrecht eine Überarbeitung erfahren hat, wurde andererseits in den §§?650a - 650v BGB ein den Werkvertrag ergänzender Bauvertrag, ein Architekten- und Ingenieurvertrag sowie ein Bauträgervertrag eingeführt, die den besonderen Verhältnissen bei Durchführung eines Bauvorhabens Rechnung tragen sollen.

Gleichwohl sind diese dort festgehaltenen Regelungen, sofern sie nicht mit einem Verbraucher geschlossen werden, weiterhin der interparteilichen Vertragsfreiheit unterworfen und gelten als Auffangregeln, für den Fall, dass die Parteien für den konkreten Sachverhalt nichts selbst geregelt hatten oder sich die vorgesehene Regelung als unwirksam herausstellt.

Verbraucherbauvertrag

Bei Verträgen mit Verbrauchern - Verbraucher sind nach §13 BGB solche Personen, die ein Rechtsgeschäft nicht zu gewerblichen oder ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit dienenden Zwecken abschließen - stellt §?650o BGB fest, dass von den darin genannten Vorschriften nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden darf. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die im Folgenden aufgeführten Sachverhalte:

§?640 Abs. 2 Satz 2 BGB: Abnahme durch Fristsetzung/Fristablauf. Der Unternehmer hat den Verbraucher auf die Folgen einer nicht erklärten oder ohne Angabe von Mängeln verweigerte Abnahme in Textform - also auf einem dauerhaften Datenträger §?126b BGB z.B. Brief, Fax, eMail usw. -hinzuweisen.

§?650i BGB: Ein Bauvertrag mit einem Verbraucher bedarf immer der Textform (§?126b BGB). Das bedeutet, dass ein nicht formgerecht geschlossener Vertrag unwirksam ist. Wird er dennoch vollzogen, so wäre eine Abwicklung wohl nach den Vorschriften des Bereicherungsrechts §§?812 ff BGB erforderlich.

§?650j BGB: Der Unternehmer hat dem Verbraucher vor dem Vertragsschluss die Einzelheiten gemäß Artikel 249 des EGBGB eine Baubeschreibung in Textform - zum Inhalt der Baubeschreibung siehe Art. 249 §?2 EGBGB - zur Verfügung zu stellen.

§?650k BGB: Die Angaben zur Bauausführung aus der vorvertraglichen Baubeschreibung werden Inhalt des Vertrags. Hier muss insbesondere bei im Rahmen von Marketingmaßnahmen veröffentlichten Baubeschreibungen Acht gegeben werden.

§?650k BGB: Sofern die Baubeschreibung unvollständig oder unklar ist, ist sie einer Auslegung unter Beachtung der Komfort- und Qualitätsstandards der übrigen Leistungsbeschreibung zugänglich. Zweifel bei der Auslegung gehen zu Lasten des Unternehmers.

§?650k BGB: Ein verbindlicher Zeitpunkt der Fertigstellung oder eine verbindliche Aussage zur Dauer des Bauvorhabens ist anzugeben. Fehlen solche Angaben, dann werden die Daten aus der vorvertraglichen Baubeschreibung Vertragsbestandteil.

§?650l BGB: Dem Verbraucher ...

