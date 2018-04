Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat einen klar negativen Wochenstart hingelegt und damit die klaren Verluste an der Wall Street vom Montag nachvollzogen. Der Leitindex SMI war bereits im Morgenhandel deutlich abgerutscht, wobei eine zeitweise Stabilisierung im Nachmittagshandel eher kurzfristiger Natur war. Eine leichte Gegenbewegung an den US-Börsen im Dienstagshandel konnte die Anleger offensichtlich nicht recht überzeugen. Die Verunsicherung durch den drohenden Handelsstreit zwischen den USA und China sei jedenfalls nicht beseitigt, hiess es.

Die Börsen seien zurzeit hin und her gerissen zwischen der Angst vor einer weiteren Verschlechterung der Handelsbeziehungen und der Hoffnung auf eine gütliche Verhandlungslösung, hiess es am Markt. Denn nur eineinhalb Wochen nach Inkrafttreten der umstrittenen US-Zölle auf Stahl und Aluminium belegte China nun 128 US-Produkte mit höheren Zöllen. Experten werteten die von China angekündigten Strafzölle als erste Reaktion auf die Massnahmen von US-Präsident Donald Trump, der noch weitere folgen könnten. Trump bleibe ein Risiko für die Finanzmärkte, so ein Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 1,26% tiefer auf 8'630,93 Punkte (Tagestief 8'613). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 1,22% auf 1'417,13 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,22% auf 10'065,34 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titel schlossen ...

