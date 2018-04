Der Kiwi-Dollar bleibt weiterhin neutral und dürfte seine Konsolidierung in den nächsten Wochen fortsetzen, schrieben die Experten der japanischen UOB Group in einem täglichen Marktkommentar. Wichtige Zitate Der neuseeländische Dollar notierte gestern in einer sehr engen Range zwischen 0,7211 auf der Unter- und 0,7239 auf der Oberseite. Zum Ende des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...