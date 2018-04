Der Autobauer BMW hat im März einen Dämpfer auf dem US-Markt hinnehmen müssen. Die Verkäufe gingen im Vergleich mit dem Vorjahresmonat wegen eines kräftigen Rückgangs bei der Kleinwagenmarke Mini insgesamt um 0,4 Prozent auf 35 842 Autos zurück, wie das Dax -Unternehmen am Dienstag am US-Sitz in Woodcliff Lake (New Jersey) mitteilte.

Die wichtige Stammmarke BMW konnte den Absatz dagegen um ein Prozent auf 31 311 Autos steigern, was jedoch ein langsamerer Anstieg war als in den ersten beiden Monaten des Jahres. Insgesamt hat BMW in den USA in den ersten drei Monaten ein Verkaufsplus von 3 Prozent aufzuweisen - bei der Stammmarke wie auch insgesamt. Nach längerer Flaute auf dem US-Markt soll in diesem Jahr wieder ein Absatzplus herausspringen, noch bremst die Münchener aber der Modellwechsel beim wichtigen SUV X3./men/jha/

ISIN DE0005190003

