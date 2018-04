Stockholm (ots/PRNewswire) -



H&D Wireless (http://www.hd-wireless.com), der führende schwedische Anbieter von Plattformlösungen für IoT-Konnektivität, IoT-Cloud und RTLS, hat einen Großauftrag für das neue SPB228-WiFi/BT-Modul im Wert von 90.000 USD erhalten. Auftraggeber ist das norwegische Unternehmen No Isolation. Das Modul soll im Telepräsenzroboter AV2© für Patienten mit langwierigen Krankheiten sowie in der Kommunikationslösung KOMP© für Senioren und ihre Familien verbaut werden. Produktionsstart ist im Sommer 2018.



Das SPB228 ist der jüngste Neuzugang der Accelerate© Modulreihe und machte vor kurzem auf der CES in Las Vegas sein Debut (http://mb.cision.com/Main/15814/2429571/776259.pdf). Der Auftrag im Wert von 90.000 USD (750.000 SEK) wird in Teillieferungen zwischen April und August 2018 erfüllt.



"Wir freuen uns sehr über diesen wichtigen Großauftrag für SPB228. Er spricht für die Qualität unseres neuen strategischen Portfolios an erstklassigen Konnektivitätslösungen. Der Design-In-Prozess war sehr zügig mit der Markteinführung des fertigen Moduls im Januar 2018. Heute können wir bereits zehn (10) Design-Ins vorweisen", sagte Pär Bergsten, CEO und Gründer von H&D Wireless.



"Wir begrüßen die Partnerschaft mit H&D Wireless. Bei der Entwicklung neuer Technologien für besondere und hilfsbedürftige Personengruppen kommt es darauf an, dass die Kollaborationspartner die Mission und den Druck verstehen. Mit H&D Wireless als Partner können wir noch mehr Menschen aus der Einsamkeit holen", sagte Karen Dolva CEO & Mitgründerin von No Isolation.



AV2©, der Telepräsenzroboter der nächsten Generation von No Isolation, soll Kindern und jungen Erwachsenen mit langwierigen Krankheiten die Teilnahme am täglichen Leben ermöglichen. KOMP© ist eine unkomplizierte Kommunikationslösung, die mit und für Senioren und ihre Familien konzipiert wurde. KOMP besteht aus einer App und einem Gerät und ermöglicht Messaging, Videounterhaltung und das Teilen von Fotos mit Familien und Freunden.



Informationen zum SPB228 WLAN



Mit dem SPB228 wird ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt, darunter



- Leistungsfähige und sichere Steuer- und Überwachungssysteme für die Industrie - Verbraucherelektronikgeräte wie Gaming, Tablets und mobiles Computing - Leistungsfähige Smart Home-Systeme wie Video, Audio, Sicherheit sowie Steuer- und Überwachungssysteme



Das auf der 28nm-Chiptechnologie basierende Modul ist ein Ultrahochleistungsmodul, dass sämtliche Funktionen für ein WLAN 2x2 MU-MIMO Wave2 Dualband- und Bluetooth 5-Multifunksystem integriert, das sich problemlos in Linux-Plattformen einbinden lässt.



Das energiesparende, vielseitige Modul im Format M.2 (12 x 16 mm) ist die Basis für Kundenlösungen mit großer Funktionsvielfalt und bietet eine nominale Datenrate von 866,7 Mbit/s. Das SPB228 bietet vollwertige Unterstützung für den parallelen oder selbstständigen Betrieb von WLAN und Bluetooth und verfügt über mehrere standardmäßige PCIe-, USB- und SDIO-Hochgeschwindigkeitsschnittstellen zur einfachen Integration mit Hostsystemen. Mit standardmäßigen dualen Antennenanschlüssen ermöglicht es eine flexible Antennenkonfiguration. Das Modul ist FCC-, IC- und CE-zertifiziert.



Pressekontakt: erhaltenSie von: Nützliche Links: https://www.hd-wireless.com/connectivity/ https://www.noisolation.com/uk/ Informationen zu H&D Wireless: H&D Wireless ist ein schwedischer Anbieter von Cloud- und Plattformsystemen für das Internet der Dinge. Seine Griffin IoT-Cloud-Plattform ist eine Komplettlösung bestehend aus erstklassigen Funkmodulen, Cloud-Diensten inklusive Analyse und künstlicher Intelligenz sowie Smartphone-Anwendungen für Smart Homes und Enterprises. Das Unternehmen bietet mit seinem Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS ) seit 2016 einen Cloud-Dienst für die Innenortung von Gegenständen in Geschäftsprozessen. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zu Schwedens wachstumsstärksten und renommiertesten IoT-Unternehmen. Bislang hat es weltweit mehr als 1.100.000 Funkprodukte für IoT-/M2M-Lösungen ausgeliefert. H&D Wireless ist seit dem 22. Dezember an der Nasdaq First North notiert. Website: http://www.hd-wireless.com. Informationen zu No Isolation: No Isolation wurde im Oktober 2015 in Norwegen gegründet. Das Unternehmen leistet Pionierarbeit bei den Themen Einsamkeit und ungewollte soziale Isolation und entwickelt Tools, die Menschen in schwierigen Lebenslagen unterstützen. Den Anfang machte AV1, ein Telepräsenzroboter, der Kindern und jungen Erwachsenen mit langwierigen Krankheiten die Teilnahme am täglichen Leben ermöglicht. AV1 kam im August 2016 auf den Markt und hilft derzeit mehr als 400 Kindern und jungen Erwachsenen in Norwegen, Schweden, Dänemark, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Belgien. Auf AV1 folgte KOMP, eine unkomplizierte Kommunikationslösung, die mit und für Senioren und ihre Familien konzipiert wurde. KOMP besteht aus einer App und einem Gerät und ermöglicht Messaging, Videounterhaltung und das Teilen von Fotos mit Familien und Freunden.