Sigfox, der führende IoT Service-Provider, und Louis Vuitton, die berühmteste Luxusmarke der Welt, stellen einen Gepäck-Tracker mit Sigfox Technologie vor. Mit dem Tracker, der exklusiv mit der Louis Vuitton Horizon Gepäckserie erhältlich ist, können Passagiere ihr aufgegebenes Gepäck auf großen Flughäfen bei nationalen sowie auch internationalen und transatlantischen Reisen tracken.

Der Tracker ist das erste Device, das den Sigfox Monarch Service nutzt. Mit dem Monarch Service der erstmals auf der World IoT Expo im September 2017 vorgestellt wurde können Sigfox-Devices nahtlos in allen Weltregionen betrieben werden, indem automatisch die lokalen Funkfrequenzstandards erfasst werden und sich das Device darauf einstellt. Da der Betrieb von Sigfox-Devices global in drei Zonen mit unterschiedlichen Funkfrequenzstandards aufgeteilt ist, eröffnet der Monarch Service globale Tracking Tracing Applikationen in der Logistik und im Supply-Chain-Management sowie im Predicitive Maintenance von Schiffen, Flugzeugen, Eisenbahnen und Fahrzeugflotten.

Asset-Tracking ist einer der wichtigsten Märkte der immens großen IoT-Branche und der Sigfox Service Monarch ist für diesen Markt ein entscheidender Durchbruch. Das Louis Vuitton Projekt ist die erste kommerzielle Applikation dieser Art, von denen noch vielen weitere in den kommenden Monaten und Jahren folgen werden. Das Alleinstellungsmerkmal dieses Sigfox Services ist, dass nur er diesen Anwendungsfall ermöglicht, indem er ein globales Netzwerk mit einer einfachen Technologie kombiniert, die auf Kosteneffizienz und geringem Energieverbrauch basiert.

Der Gepäck-Tracker ist als Zubehör für die Horizon Modelle 50, 55 und 70 erhältlich und kann einfach in eine Tasche in den Koffern eingeclippt werden. Er ist extrem einfach in der Handhabung und sein geringer Energiebedarf ermöglicht eine Batterielebensauer von bis zu sechs Monaten.

Informationen darüber, auf welchen Flughäfen der Monarch-Service verfügbar ist, erhalten Sie unter: https://www.louisvuitton.com/Horizon70/Airports

Über Sigfox

Sigfox ist der weltweit führende IoT-Serviceprovider. Das Unternehmen hat ein globales Netzwerk aufgebaut, um Milliarden von Geräten an das Internet anzubinden, die höchste Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit bieten. Das einzigartige Konzept für die Kommunikation von Geräten mit der Cloud von Sigfox geht auf die drei Haupthindernisse hinsichtlich der weltweiten IoT-Verbreitung ein: Kosten, Energieverbrauch und globale Skalierbarkeit.

Das Netzwerk ist derzeit in 45 Ländern vertreten und soll bis 2018 auf 60 Länder ausgeweitet werden. Mit mehreren Millionen vernetzter Geräte und einem rasch wachsenden Partner-Ökosystem versetzt Sigfox Unternehmen in die Lage, ihr Geschäftsmodell auf einen Zuwachs digitaler Dienste auszurichten. Das 2010 von Ludovic Le Moan und Christophe Fourtet gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Labège, in der Nähe von Toulouse, dem "IoT Valley" Frankreichs. Darüber hinaus unterhält Sigfox Niederlassungen in Paris, Madrid, München, Boston, San Francisco, Dubai, Singapur, Sao Paulo und Tokio.

Über Louis Vuitton

Seit 1854 hat Louis Vuitton einzigartige Designs auf die Welt gebracht, die Innovation mit Stil verbinden und stets auf höchste Qualität abzielen. Heute bleibt das Haus dem Geist seines Gründers Louis Vuitton treu, der mit Gepäck, Taschen und Accessoires eine echte "Art of Travel" erfand, die ebenso kreativ wie elegant und praktisch war. Seitdem prägt Kühnheit die Geschichte von Louis Vuitton. Getreu seinem Erbe hat Louis Vuitton im Laufe der Jahre seine Türen für Architekten, Künstler und Designer geöffnet und dabei Disziplinen wie Konfektion, Schuhe, Accessoires, Uhren, Schmuck, Düfte und Schreibwaren entwickelt. Diese sorgfältig hergestellten Produkte zeugen von Louis Vuittons Engagement für feinste Handwerkskunst.

Für weitere Informationen: www.louisvuitton.com

