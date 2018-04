Bern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597 -



Der Auto-Markt der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein

bewegt sich nach dem ersten Quartal auf dem Niveau des Vorjahres.

Genau 72'089 neue Personenwagen kamen seit Anfang 2018 erstmals auf

die Strassen. Dies entspricht einem minimalen Rückstand auf das

Vorjahr von 680 Immatrikulationen oder 0,9 Prozent. Auch aufgrund des

frühen Osterfestes hatte der März zwei Werktage weniger als vor einem

Jahr, was den Marktrückgang von 7,8 Prozent im vergangenen Monat

erklärt.



Allein im März wurden bei den kantonalen Strassenverkehrsämtern

28'126 Neuimmatrikulationen von Personenwagen registriert. Auf den

Vorjahresmonat fehlen 2'383 Einheiten, aber eben auch zwei Werktage.

Angesichts der rund 1'400 Personenwagen, die im vergangenen Jahr an

einem durchschnittlichen Werktag eingelöst wurden, war der März auf

den zweiten Blick also gar kein so schlechter Auto-Monat. Eine

objektivere Bewertung des Frühlingsgeschäfts kann Ende April

erfolgen. Im gerade gestarteten vierten Monat des Jahres werden die

zwei im Vergleich zum Vorjahr verlorenen Werktage wieder aufgeholt.



Für die alternativen Antriebe war das erste Quartal in jedem Fall

ein sehr positives. Mit 6,4 Prozent konnten Elektro-, Hybrid-, Gas-

und Wasserstoff-Autos ihren Marktanteil im Vorjahresvergleich um 1,5

Prozentpunkte steigern. Die abgesetzten Stückzahlen liegen um 28,5

Prozent höher. Dabei weisen sämtliche alternativen Motorisierungen

kumuliert nach drei Monaten ein Plus auf. Der erste Quartalsabschluss

nach der Bekanntgabe des «10/20»-Ziels von auto-schweiz fällt also

positiv aus, freut sich Mediensprecher Christoph Wolnik: «Die

Entwicklung bei den alternativen Antrieben ist sehr erfreulich. Schon

beim Gang über den Auto-Salon in Genf war zu sehen, dass das

Fahrzeugangebot in diesem Bereich kurz- bis mittelfristig stark

steigen wird. Deshalb sind wir uns sicher, dass wir das ausgegebene

Ziel von 10 Prozent Marktanteil von Elektroautos und Plug-in-Hybriden

im Jahr 2020 erreichen werden.» Voraussetzung dafür sei natürlich,

dass die Rahmenbedingungen wie etwa der Ausbau der Lade- und

Tankinfrastruktur stimmten, so Wolnik weiter.



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss

zur Verfügung.



Originaltext: auto-schweiz / auto-suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003597.rss2



Kontakt:

Weitere Auskünfte:

Christoph Wolnik, Mediensprecher

T 079 882 99 13

c.wolnik@auto-schweiz.ch