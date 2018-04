Der USD/JPY stieg auf 106,58 und damit auf den höchsten Stand seit Donnerstag. Zuletzt notierte das Paar in der Nähe der Sitzungshochs - Tendenz bullisch. Seit der asiatischen Sitzung bewegt sich das Paar mit einer aufwärtsgerichteten Tendenz und beschleunigte in den letzten zwei Stunden gen Norden. Der Greenback gewann an Fahrt angesichts der Erholungsrallye ...

Den vollständigen Artikel lesen ...