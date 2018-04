BEIJING (IT-Times) - China's größter Anbieter von On-Demand Online Services, Meituan-Dianping, investiert in die Bike-Sharing Plattform Mobike und übernimmt eine Beteiligung. Meituan-Dianping, selbst finanziert unter anderem vom größten chinesischen Internetkonzern Tencent Holdings Co. Ltd. und dem US-Reise-Giganten...

Den vollständigen Artikel lesen ...