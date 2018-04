Unternehmen, die führend im Bereich Customer Experience (CX) sind, wachsen um 14 Prozent schneller als CX-Nachzügler. Das zeigt eine Studie des Marktforschungsunternehmens Forester. Gleichzeitig war es noch nie so schwer wie heute, die hohen Erwartungen der Kunden zu erfüllen.

In unserer hypervernetzten Welt sitzen die Konsumenten ganz klar am längeren Hebel: Dank der Digitalisierung können sie zwischen vielen verschiedenen Anbietern wählen, erwarten schnelle Reaktionszeiten sowie Produkte und Services, die exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Daten, künstliche Intelligenz und Kundenerlebnis über Cloud-Lösungen verknüpfen

Aber was bedeutet Smarter CX eigentlich? Kurz gesagt geht es darum, Daten, künstliche Intelligenz und Kundenerlebnis über Cloud-Lösungen zu verknüpfen. So können Kunden hochgradig personalisiert angesprochen und mit massgeschneiderten Produkten und Services versorgt werden. Auch alle Arten von Transaktionen lassen sich einfach und unkompliziert ausführen. Damit ist Smarter CX die Antwort auf das, was Kunden heute brauchen, wollen und erwarten.

Gerade auch im Gastronomiesektor spielt das Kundenerlebnis eine immer grössere Rolle und Unternehmen wie Global Drinks haben die Relevanz einer optimalen Kundenerfahrung erkannt. Smarter CX bietet Unternehmen neue Möglichkeiten, zu überraschen und zu begeistern - mit individuellen Empfehlungen basierend auf vergangenen Einkäufen

