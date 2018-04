Der AUD/JPY notierte zuletzt auf 81,82 und damit 0,84 Prozent im Plus. Auftrieb gab die nachlassende Furcht vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China. Der japanische Yen verlor gegenüber vielen Währungen an Wert. In Australien stehen in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch die Einzelhandelsumsätze per Februar und die Baugenehmigungen auf der ...

