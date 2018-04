Liebe Leser,

es gab Zeiten, da war die Benutzung eines Mobiltelefons an Tankstellen noch verboten. Heute übt sich Shell darin, genau das zu fördern. So führt der Mineralölkonzern in Deutschland das Bezahlen per Handy ein. Kunden müssen sich dafür einmalig bei einer App registrieren. Im Anschluss können sie deutschlandweit die Rechnung mit dem Smartphone begleichen. Der Nutzer wird per GPS automatisch lokalisiert, sodass lediglich noch die passende Säulennummer sowie der maximale Tankbetrag ... (Robert Sasse)

