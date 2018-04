Eine französische Plattform will Oper und Ballett stärker fördern - mit ganz neuen Ideen. Sie macht auch nicht bei den Finanzämtern halt.

Es gibt nicht viele Opernhäuser auf der Welt, die einen eigenen See im Keller haben. Wahrscheinlich ist die Opera Garnier in Paris sogar die einzige. Im fünften Untergeschoss erstreckt sich fast über die gesamte Grundfläche des 1875 eröffneten Hauses, dessen Bau unter Napoleon III. begonnen wurde, ein natürliches Gewässer.

Der See entstand auf spontane Weise, als die Baugrube ausgehoben wurde. Anfangs versuchte man, das Wasser abzupumpen, doch schließlich ergaben sich die Bauherren in ihr Schicksal und fassten den See in solides Mauerwerk ein. Wer zu einer der seltenen Besichtigungen gelangt, kann große Goldfische bewundern, die sich im Wasser tummeln.

Neun Stockwerke über dem See wartet die Oper mit einer weiteren Besonderheit auf, den Büros von Fedora. Fedora ist eine europäische Plattform, die Oper und Ballett unterstützt, Innovationen fördert und die Kultureinrichtungen auf Veränderungen in der Finanzierung vorbereiten will.

80 Häuser sind bislang angeschlossen. "Das klassische Modell der Finanzierung, bei dem der größte Teil der Budgets vom Staat kam, ist heute überholt, man ist mehr und mehr auf private Mittel angewiesen", erläutert Edilia Gänz, Direktorin von Fedora in Paris, wo die Plattform im Februar 2014 gegründet wurde.

Wichtigste Aktivität ist die Vergabe zweier Preise, einer für Oper und einer für Ballett, den die Hauptsponsoren Generali und Van Cleef & Arpels finanzieren. Nominiert werden jeweils acht Werke, die sich durch besondere neue Akzente auszeichnen sollen, um ein jüngeres Publikum zu gewinnen.

Die Preisverleihung findet in diesem Jahr am 7. Juni in München statt. In die engere Auswahl gekommen sind beispielsweise "The true story of ...

