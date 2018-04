The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.04.2018



ISIN



CH0373476586

CH0373476594

CH0373476602

FI4000060819

GB0002922382

US0204091088

US6821591087

VGG6743A1093

XS1117299211