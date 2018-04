Liebe Leser,

die Aktie von Porsche konnte ihren Abwärtstrend in der vergangenen Woche zumindest vorerst beenden. Grund dafür ist in erster Linie das gute Abschneiden von Volkswagen, deren Hauptaktionär die Porsche Holding darstellt. Die gute Stimmung an der Börse wird ferner durch freundliche Analystenmeinungen gestützt. So hob etwa die NordLB kürzlich ihr Kursziel von ehemals 70 Euro auf 75 Euro an und vergibt eine Kaufempfehlung.

Dem schließt sich die Schweizer Großbank UBS an ... (Robert Sasse)

