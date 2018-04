Liebe Leser,

Apple konnte in den vergangenen Tagen immerhin gegen den Markt leicht zulegen. Die Aktie schaffte ein Plus von 1,5 %, muss nun allerdings befürchten, dass es wieder etwas nach unten geht. Wirtschaftlich betrachtet gab es kaum neue Nachrichten, die die Kursperformance beeinflussen könnten. Dennoch dürfte es in den kommenden Wochen heiß werden.

Chartanalysten: Alte Tops sichtbar

Dafür sind auch Chartanalysten empfänglich. Denn die Aktie ist tendenziell wieder auf ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...